https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577747066.html

В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса

За сутки в России после COVID-19 выписаны 4 317 человек, за все время - 934 146, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:44

2020-09-25T10:44

2020-09-25T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> выписаны 4 317 человек, за все время - 934 146, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 317 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 934 146", - говорится в сообщении.В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки выписаны 1227 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 210, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 180.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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