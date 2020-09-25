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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577746976.html
В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 108 человек с COVID-19, за все время - 20 056, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:44
2020-09-25T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 108 человек с COVID-19, за все время - 20 056, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 19 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 14 - в Москве.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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москва
санкт-петербург
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19

10:44 25.09.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Палаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За сутки в России умерли 108 человек с COVID-19, за все время - 20 056, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 108 летальных случаев... За весь период по России умерло 20 056 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 19 человек умерли в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
111401
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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