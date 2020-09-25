https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739740.html

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5129, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:25

2020-09-25T07:25

2020-09-25T07:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцать пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5129, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Днем ранее сообщалось о 15 умерших. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия