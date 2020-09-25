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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739740.html
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5129, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:25
2020-09-25T07:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцать пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5129, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Днем ранее сообщалось о 15 умерших. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

07:25 25.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четырнадцать пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5129, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Днем ранее сообщалось о 15 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000221
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
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