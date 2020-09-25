https://ria.ru/20200925/kinoteatry-1577784147.html

В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов

Двери в кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации, запрещается закрывать на ключ во время сеансов, говорится в постановлении... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:31

2020-09-25T17:31

2020-09-25T17:31

культура

россия

кино и сериалы

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Двери в кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации, запрещается закрывать на ключ во время сеансов, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в пятницу на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале правовой информации</a>.Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кино и сериалы