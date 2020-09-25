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В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов
Двери в кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации, запрещается закрывать на ключ во время сеансов, говорится в постановлении... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:31
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культура
россия
кино и сериалы
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Двери в кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации, запрещается закрывать на ключ во время сеансов, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в пятницу на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале правовой информации</a>.Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
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россия, кино и сериалы

В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов

17:31 25.09.2020
1417
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрители в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Двери в кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации, запрещается закрывать на ключ во время сеансов, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ", - отмечается в постановлении "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Пожарная безопасность в общественных местах - РИА Новости, 1920, 30.03.2018
30 марта 2018, 08:00Инфографика
Пожарная безопасность в общественных местах
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КультураРоссияКино и сериалы
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