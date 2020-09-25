https://ria.ru/20200925/kinoteatry-1577784147.html
В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов
Двери в кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации, запрещается закрывать на ключ во время сеансов, говорится в постановлении... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:31
2020-09-25T17:31
2020-09-25T17:31
культура
россия
кино и сериалы
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Двери в кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации, запрещается закрывать на ключ во время сеансов, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в пятницу на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале правовой информации</a>.Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кино и сериалы