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В Приморье "русский Хатико" две недели ждет хозяина на перроне
Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского... РИА Новости, 25.09.2020
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происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.Белый пес, который сидел возле будки на железнодорожной платформе, привлек ее внимание 11 сентября. По словам Никитиной, она в этом районе проходит каждый день по дороге в магазин.По словам собеседницы агентства, жители стали подкармливать верного пса.
https://ria.ru/20200918/krazha-1577421683.html
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происшествия

В Приморье "русский Хатико" две недели ждет хозяина на перроне

10:00 25.09.2020
1210
© Фото : Сообщество vkontakte "Наш ВЛАДИВОСТОК"Собака ждет хозяина на остановке Платформа 94й километр в селе Тигровом Партизанского ГО
Собака ждет хозяина на остановке Платформа 94й километр в селе Тигровом Партизанского ГО - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Сообщество vkontakte "Наш ВЛАДИВОСТОК"
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.
Белый пес, который сидел возле будки на железнодорожной платформе, привлек ее внимание 11 сентября. По словам Никитиной, она в этом районе проходит каждый день по дороге в магазин.
"Смотрю, собака бегает возле платформы, на второй день тоже на том же месте кружит. Учительница из нашей тигровской школы рассказала, что собаку бросили. Потом иду, собака там же - лежит, сидит, спит. Ко всем подбегает, словно ищет кого-то", - рассказала она.
По словам собеседницы агентства, жители стали подкармливать верного пса.
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"Собака начала бегать за людьми, словно искать хозяина, но со своего места не уходит", - рассказала она, добавив, что жители переживают за судьбу собаки, которую они прозвали "русский Хатико", но у всех есть свои животные. Хозяина для верного пса стали искать через соцсети.
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