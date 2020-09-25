https://ria.ru/20200925/khatiko-1577743694.html

В Приморье "русский Хатико" две недели ждет хозяина на перроне

Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:00

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происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.Белый пес, который сидел возле будки на железнодорожной платформе, привлек ее внимание 11 сентября. По словам Никитиной, она в этом районе проходит каждый день по дороге в магазин.По словам собеседницы агентства, жители стали подкармливать верного пса.

https://ria.ru/20200918/krazha-1577421683.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия