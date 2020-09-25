Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/karnaval-1577739480.html
Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса
Организаторы знаменитого ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, пишет портал G1. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T06:48
2020-09-25T06:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155152/69/1551526911_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_e67046541f4054ce0778b17ec456bc60.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Организаторы знаменитого ежегодного карнавала в <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a> отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, пишет портал <a href="https://g1.globo.com/" target="_blank">G1</a>.Карнавал в крупнейшем городе <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> традиционно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом.Он не исключил, что в случае появления эффективной вакцины праздник, который привлекает в Рио-де-Жанейро огромное число туристов, все же удастся провести в более позднее время.Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрированы 4 657 702 случаев заражения и 139 808 летальных исходов. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155152/69/1551526911_137:0:2866:2047_1400x0_80_0_0_7ca4fd0d653c6a5429b102fe790c8649.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

06:48 25.09.2020
571
© AP Photo / Leo CorreaУчастница карнавала в Рио-де-Жанейро
Участница карнавала в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Leo Correa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Организаторы знаменитого ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, пишет портал G1.
Карнавал в крупнейшем городе Бразилии традиционно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом.
"В связи с отсутствием безопасности, этой неопределенностью среди ученых, когда мы не знаем, будет ли в феврале вакцина, мы пришли к решению, что мероприятие должно быть отложено. Школы самбы не имеют времени, финансовых и организационных возможностей, чтобы подготовиться к его проведению в феврале", - заявил глава Независимой лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра.
Он не исключил, что в случае появления эффективной вакцины праздник, который привлекает в Рио-де-Жанейро огромное число туристов, все же удастся провести в более позднее время.
Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрированы 4 657 702 случаев заражения и 139 808 летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
06:20Распространение нового коронавируса
Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
511012
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
Рекомендуем
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
Найдена замена куриному яйцу
Бурый медведь
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Разработчик "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Гватемала. Архивное фото
Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков
Самолет Ан-2
В Бурятии прекратили поиски пропавшего в июле Ан-2
Жизнь общины Виссариона в Красноярском крае
Адвокаты троих руководителей общины Виссариона обжаловали их арест
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Белорусский оппозиционер после освобождения рассказал об условиях в СИЗО
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Тигры Павлик и Елена в Приморье
В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
В Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней девочки
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
10:18Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
10:13Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
10:11Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
Лента новостейМолния