https://ria.ru/20200925/karnaval-1577739480.html

Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

Организаторы знаменитого ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, пишет портал G1. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T06:48

2020-09-25T06:48

2020-09-25T06:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

рио-де-жанейро (город)

бразилия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Организаторы знаменитого ежегодного карнавала в <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a> отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, пишет портал <a href="https://g1.globo.com/" target="_blank">G1</a>.Карнавал в крупнейшем городе <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> традиционно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом.Он не исключил, что в случае появления эффективной вакцины праздник, который привлекает в Рио-де-Жанейро огромное число туристов, все же удастся провести в более позднее время.Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрированы 4 657 702 случаев заражения и 139 808 летальных исходов. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире