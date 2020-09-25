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В Петербурге отпустили мужчину, избившего прохожую на глазах у детей
Выборгский районный суд не стал арестовывать мужчину, подозреваемого в избиении женщины на глазах у детей за сделанное замечание, сообщили в объединенной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:38
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санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Выборгский районный суд не стал арестовывать мужчину, подозреваемого в избиении женщины на глазах у детей за сделанное замечание, сообщили в объединенной пресс-службе судов <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>.Инцидент, который попал на видео, произошел в среду в районе Парнаса: водитель выходит из автомобиля и нападает на женщину, рядом с которой стоят дети. По данным местных СМИ, мужчина - фитнес-тренер, она сделала ему замечание, что не стоит ездить по закрытой для машин дороге. Возбуждено уголовное дело по статьям116 УК РФ (Нанесение побоев) и 199 УК РФ (Угроза убийством).
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге отпустили мужчину, избившего прохожую на глазах у детей

16:38 25.09.2020 (обновлено: 16:41 25.09.2020)
1058
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Выборгский районный суд не стал арестовывать мужчину, подозреваемого в избиении женщины на глазах у детей за сделанное замечание, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Инцидент, который попал на видео, произошел в среду в районе Парнаса: водитель выходит из автомобиля и нападает на женщину, рядом с которой стоят дети. По данным местных СМИ, мужчина - фитнес-тренер, она сделала ему замечание, что не стоит ездить по закрытой для машин дороге. Возбуждено уголовное дело по статьям116 УК РФ (Нанесение побоев) и 199 УК РФ (Угроза убийством).
"Следствие просило суд о заключении под стражу. Суд следствию отказал", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.
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