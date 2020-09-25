https://ria.ru/20200925/izbienie-1577780685.html
В Петербурге отпустили мужчину, избившего прохожую на глазах у детей
Выборгский районный суд не стал арестовывать мужчину, подозреваемого в избиении женщины на глазах у детей за сделанное замечание, сообщили в объединенной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:38
2020-09-25T16:38
2020-09-25T16:41
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Выборгский районный суд не стал арестовывать мужчину, подозреваемого в избиении женщины на глазах у детей за сделанное замечание, сообщили в объединенной пресс-службе судов <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>.Инцидент, который попал на видео, произошел в среду в районе Парнаса: водитель выходит из автомобиля и нападает на женщину, рядом с которой стоят дети. По данным местных СМИ, мужчина - фитнес-тренер, она сделала ему замечание, что не стоит ездить по закрытой для машин дороге. Возбуждено уголовное дело по статьям116 УК РФ (Нанесение побоев) и 199 УК РФ (Угроза убийством).
https://ria.ru/20200925/prigovor-1577775426.html
3
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия