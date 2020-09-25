https://ria.ru/20200925/isk-1577779289.html

Волочкова отозвала иск к Борисовой, обвинившей ее в алкоголизме

Телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram рассказала, что балерина Анастасия Волочкова отозвала из суда иск о защите ее чести и достоинства. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:18

2020-09-25T16:18

2020-09-25T16:18

дана борисова

шоу-бизнес

анастасия волочкова

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_dana-borisova/" target="_blank" data-auto="true">Дана Борисова</a> на своей странице в Instagram рассказала, что балерина <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Волочкова</a> отозвала из суда иск о защите ее чести и достоинства.Ранее бывшая ведущая "Армейского магазина" заявила, что прима страдает алкоголизмом. После этого Волочкова подала на Борисову в суд, однако спустя несколько дней передумала устраивать разбирательство."Прима-балерина всея Руси" решила отозвать иск... Спасибо всем журналистам, посещавшим заседания. Я считаю, что справедливость восторжествовала", — написала Борисова в социальной сети и приложила скрин определения суда.Поклонники телеведущей поддержали ее позицию в комментариях, отметив, что она "молодец", а также попросили ее "быть милосерднее" и обходить "все эти склоки" стороной.Сама балерина ситуация никак не прокомментировала.

https://radiosputnik.ria.ru/20191216/1562454537.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дана борисова, шоу-бизнес, анастасия волочкова