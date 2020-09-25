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Волочкова отозвала иск к Борисовой, обвинившей ее в алкоголизме
Телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram рассказала, что балерина Анастасия Волочкова отозвала из суда иск о защите ее чести и достоинства. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:18
2020-09-25T16:18
дана борисова
шоу-бизнес
анастасия волочкова
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_dana-borisova/" target="_blank" data-auto="true">Дана Борисова</a> на своей странице в Instagram рассказала, что балерина <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Волочкова</a> отозвала из суда иск о защите ее чести и достоинства.Ранее бывшая ведущая "Армейского магазина" заявила, что прима страдает алкоголизмом. После этого Волочкова подала на Борисову в суд, однако спустя несколько дней передумала устраивать разбирательство."Прима-балерина всея Руси" решила отозвать иск... Спасибо всем журналистам, посещавшим заседания. Я считаю, что справедливость восторжествовала", — написала Борисова в социальной сети и приложила скрин определения суда.Поклонники телеведущей поддержали ее позицию в комментариях, отметив, что она "молодец", а также попросили ее "быть милосерднее" и обходить "все эти склоки" стороной.Сама балерина ситуация никак не прокомментировала.
https://radiosputnik.ria.ru/20191216/1562454537.html
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дана борисова, шоу-бизнес, анастасия волочкова

Волочкова отозвала иск к Борисовой, обвинившей ее в алкоголизме

16:18 25.09.2020
1237
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПразднование 35-летия Анастасии Волочковой
Празднование 35-летия Анастасии Волочковой - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram рассказала, что балерина Анастасия Волочкова отозвала из суда иск о защите ее чести и достоинства.
Ранее бывшая ведущая "Армейского магазина" заявила, что прима страдает алкоголизмом. После этого Волочкова подала на Борисову в суд, однако спустя несколько дней передумала устраивать разбирательство.
"Прима-балерина всея Руси" решила отозвать иск... Спасибо всем журналистам, посещавшим заседания. Я считаю, что справедливость восторжествовала", — написала Борисова в социальной сети и приложила скрин определения суда.
Поклонники телеведущей поддержали ее позицию в комментариях, отметив, что она "молодец", а также попросили ее "быть милосерднее" и обходить "все эти склоки" стороной.
Сама балерина ситуация никак не прокомментировала.
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 16.12.2019
16 декабря 2019, 17:21
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Дана БорисоваШоу-бизнесАнастасия Волочкова
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