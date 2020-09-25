https://ria.ru/20200925/ipoteka-1577767720.html

ПСБ за восемь месяцев увеличил выдачу ипотеки на 47%

Ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку, сообщила начальник управления ипотечных продаж банка Татьяна Чернышева. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:54

2020-09-25T13:54

2020-09-25T13:55

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку, сообщила начальник управления ипотечных продаж банка Татьяна Чернышева. "Банки во время пандемии также оказались в уязвимом состоянии на фоне общей макроэкономической ситуации. Тем не менее, в том числе благодаря программе господдержки, ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку: если прирост рынка по итогам 8 месяцев 2020 года составил 23%, то ПСБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на 47% относительно показателей прошлого года", — сказала Чернышева, выступая на первом офлайн-заседании Девелопмент клуба.По ее словам, в период самоизоляции ПСБ сконцентрировался на трех аспектах - создание новой ценности для клиента, новый уровень поддержки и взаимодействия с командой, коллаборации с партнерами.Напомним, что Девелопмент клуб, генеральным партнером которого выступает ПСБ, начал работу во время пандемии. До заседания в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> участники дважды собирались в онлайне. В будущем несколько офлайн-заседаний пройдет в феврале будущего года в рамках форума недвижимости "Движение" в Красной Поляне. Также на осень этого года запланированы заседания в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>. Участниками встречи стали 200 человек, среди которых лидеры рынка недвижимости, застройщики, представители банков.

https://ria.ru/20200604/1572442300.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика