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https://ria.ru/20200925/ipoteka-1577767720.html
ПСБ за восемь месяцев увеличил выдачу ипотеки на 47%
Ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку, сообщила начальник управления ипотечных продаж банка Татьяна Чернышева. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:54
2020-09-25T13:55
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку, сообщила начальник управления ипотечных продаж банка Татьяна Чернышева. "Банки во время пандемии также оказались в уязвимом состоянии на фоне общей макроэкономической ситуации. Тем не менее, в том числе благодаря программе господдержки, ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку: если прирост рынка по итогам 8 месяцев 2020 года составил 23%, то ПСБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на 47% относительно показателей прошлого года", — сказала Чернышева, выступая на первом офлайн-заседании Девелопмент клуба.По ее словам, в период самоизоляции ПСБ сконцентрировался на трех аспектах - создание новой ценности для клиента, новый уровень поддержки и взаимодействия с командой, коллаборации с партнерами.Напомним, что Девелопмент клуб, генеральным партнером которого выступает ПСБ, начал работу во время пандемии. До заседания в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> участники дважды собирались в онлайне. В будущем несколько офлайн-заседаний пройдет в феврале будущего года в рамках форума недвижимости "Движение" в Красной Поляне. Также на осень этого года запланированы заседания в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>. Участниками встречи стали 200 человек, среди которых лидеры рынка недвижимости, застройщики, представители банков.
https://ria.ru/20200604/1572442300.html
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ за восемь месяцев увеличил выдачу ипотеки на 47%

13:54 25.09.2020 (обновлено: 13:55 25.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку, сообщила начальник управления ипотечных продаж банка Татьяна Чернышева.
"Банки во время пандемии также оказались в уязвимом состоянии на фоне общей макроэкономической ситуации. Тем не менее, в том числе благодаря программе господдержки, ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку: если прирост рынка по итогам 8 месяцев 2020 года составил 23%, то ПСБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на 47% относительно показателей прошлого года", — сказала Чернышева, выступая на первом офлайн-заседании Девелопмент клуба.
По ее словам, в период самоизоляции ПСБ сконцентрировался на трех аспектах - создание новой ценности для клиента, новый уровень поддержки и взаимодействия с командой, коллаборации с партнерами.
"Например, мы запустили программу субсидирования от застройщиков — это возможность оформить ипотеку на первые 6-12 месяцев со ставкой 0,5%, далее ставка достигает уровня 5,85% по программе господдержки. В рамках совместных акций с застройщиками была запущена поддержка с целью снижения кредитной нагрузки для тех клиентов, которые оформляли ипотеку ранее и уже въехали в готовое жилье", — сказала представитель ПСБ.
Напомним, что Девелопмент клуб, генеральным партнером которого выступает ПСБ, начал работу во время пандемии. До заседания в Москве участники дважды собирались в онлайне. В будущем несколько офлайн-заседаний пройдет в феврале будущего года в рамках форума недвижимости "Движение" в Красной Поляне. Также на осень этого года запланированы заседания в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
4 июня, 10:08
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим по госпрограмме под 5,85%
Участниками встречи стали 200 человек, среди которых лидеры рынка недвижимости, застройщики, представители банков.
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
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