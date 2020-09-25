https://ria.ru/20200925/instagram-1577783344.html
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:21
2020-09-25T17:21
2020-09-25T17:21
instagram
технологии
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи социальной сети <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2/" target="_blank">Instagram</a> из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Downdetector</a>, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в пятницу около 16.57 мск. О проблемах сообщают пользователи из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей (62%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 30% - с размещением публикаций, 6% - на сбои авторизации.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/telegram-1577774788.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
instagram, технологии