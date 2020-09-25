Путин призвал заключить соглашение о взаимодействии в информпространстве

"Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года", - говорится в заявлении президента РФ о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.