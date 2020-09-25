Путин призвал заключить соглашение о взаимодействии в информпространстве
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. России и США надо разработать и заключить межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года", - говорится в заявлении президента РФ о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
Заявление опубликовано на сайте Кремля.