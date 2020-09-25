https://ria.ru/20200925/informbezopasnost-1577783675.html

Слуцкий оценил роль парламентариев в диалоге с США по информбезопасности

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий видит большую роль парламентской дипломатии в реализации предложений президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:24

2020-09-25T17:24

2020-09-25T17:26

леонид слуцкий

госдума рф

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> видит большую роль парламентской дипломатии в реализации предложений президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по восстановлению диалога РФ и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по информбезопасности.Ранее Путин заявил, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.Парламентарий подчеркнул, что РФ ждет с нетерпением ответа американской стороны.

https://ria.ru/20190522/1554789036.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, госдума рф, владимир путин, сша, в мире