Слуцкий оценил роль парламентариев в диалоге с США по информбезопасности
17:24 25.09.2020 (обновлено: 17:26 25.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий видит большую роль парламентской дипломатии в реализации предложений президента РФ Владимира Путина по восстановлению диалога РФ и США по информбезопасности.
Ранее Путин заявил, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.
Парламентарий подчеркнул, что РФ ждет с нетерпением ответа американской стороны.
"В плане реализации предложений президента также вижу большую роль парламентской дипломатии. Не исключаю возможность переговоров и контактов по данному вопросу между палатами Федерального Собрания и Конгресса в добавление к дипломатии официальной", - заявил Слуцкий журналистам.
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