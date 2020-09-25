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Слуцкий оценил роль парламентариев в диалоге с США по информбезопасности
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий видит большую роль парламентской дипломатии в реализации предложений президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:24
2020-09-25T17:26
леонид слуцкий
госдума рф
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> видит большую роль парламентской дипломатии в реализации предложений президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по восстановлению диалога РФ и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по информбезопасности.Ранее Путин заявил, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.Парламентарий подчеркнул, что РФ ждет с нетерпением ответа американской стороны.
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леонид слуцкий, госдума рф, владимир путин, сша, в мире

Слуцкий оценил роль парламентариев в диалоге с США по информбезопасности

17:24 25.09.2020 (обновлено: 17:26 25.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий видит большую роль парламентской дипломатии в реализации предложений президента РФ Владимира Путина по восстановлению диалога РФ и США по информбезопасности.
Ранее Путин заявил, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.
Парламентарий подчеркнул, что РФ ждет с нетерпением ответа американской стороны.
"В плане реализации предложений президента также вижу большую роль парламентской дипломатии. Не исключаю возможность переговоров и контактов по данному вопросу между палатами Федерального Собрания и Конгресса в добавление к дипломатии официальной", - заявил Слуцкий журналистам.
Программирование - РИА Новости, 1920, 22.05.2019
22 мая 2019, 10:59
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Леонид СлуцкийГосдума РФВладимир ПутинСШАВ мире
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