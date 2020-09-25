Путин призвал США начать диалог по международной информбезопасности
13:34 25.09.2020 (обновлено: 13:39 25.09.2020)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий. Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве", - говорится в заявлении президента РФ о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
Заявление опубликовано на сайте Кремля.
Путин также обратился ко всем странам, включая США, с предложением "выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга".