Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200925/ikony--1577770180.html
Конфискованные в Германии иконы не скоро попадут в храмы, считает епископ
Иконы, конфискованные таможней, обычно не быстро поступают в храмы, так как проводятся следственные действия, заявил РИА Новости председатель синодального... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:24
2020-09-25T14:24
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
домодедово (аэропорт)
германия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152039/32/1520393278_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_bd1f01349e4cfdff91d07793035a8710.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Иконы, конфискованные таможней, обычно не быстро поступают в храмы, так как проводятся следственные действия, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов).Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Германии планируют передать России около трех тысячи икон, конфискованных на границе."Я не знаю, какие именно иконы задержаны - исторические или, возможно, большая партия новых икон, за которую просто не заплатили таможенную пошлину. Но, скорее всего, второе, потому что три тысячи предметов – это не похоже на партию старинных икон", - сказал епископ Стефан.В случае с таможней Германии представитель РПЦ затруднился сказать, сколько времени может понадобиться для возращения икон в Россию."Если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование, сертификацию в Минкультуры. Если ориентироваться на российскую таможню, то обычно после задержания ведут следственные действия. Поэтому не факт, что иконы быстро попадут в храмы", - предположил глава синодального отдела.По его словам, если в результате экспертизы не определено, из какого храма икона, ее, как правило, передают в синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами или в Московскую епархию (областную)."Синодальному отделу регулярно передают иконы, задержанные таможней. Обычно это происходит раз в год, на день таможенника (25 октября – ред.) в торжественной обстановке. Обычно нам передают маленькие партии по 15-20 икон, но это только по линии синодального отдела. А бывает, что иконы, задержанные, например, в Домодедово, передают Московской городской епархии – в область. Это решает руководство таможни", - объяснил он.Также епископ подчеркнул важность возвращения и сохранения исторических святынь в России."Что касается новых икон: чем больше мы будем распространять свою церковную продукцию, тем лучше, тем более если она дойдет до верующих, например, в Германии. Если говорить про исторические иконы – это, как правило, краденые из храмов или частных коллекций. Ценность икон, которые написаны в прошлые столетия, высока для верующих и для государства - мы не должны такое терять", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200721/1574618558.html
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152039/32/1520393278_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_9e097704bf4a64e4e844cd86e408b833.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, домодедово (аэропорт), германия, общество

Конфискованные в Германии иконы не скоро попадут в храмы, считает епископ

14:24 25.09.2020
437
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспонаты музея материальной культуры старообрядцев Забайкалья в Бурятии
Экспонаты музея материальной культуры старообрядцев Забайкалья в Бурятии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Иконы, конфискованные таможней, обычно не быстро поступают в храмы, так как проводятся следственные действия, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов).
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Германии планируют передать России около трех тысячи икон, конфискованных на границе.
"Я не знаю, какие именно иконы задержаны - исторические или, возможно, большая партия новых икон, за которую просто не заплатили таможенную пошлину. Но, скорее всего, второе, потому что три тысячи предметов – это не похоже на партию старинных икон", - сказал епископ Стефан.
В случае с таможней Германии представитель РПЦ затруднился сказать, сколько времени может понадобиться для возращения икон в Россию.
"Если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование, сертификацию в Минкультуры. Если ориентироваться на российскую таможню, то обычно после задержания ведут следственные действия. Поэтому не факт, что иконы быстро попадут в храмы", - предположил глава синодального отдела.
По его словам, если в результате экспертизы не определено, из какого храма икона, ее, как правило, передают в синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами или в Московскую епархию (областную).
"Синодальному отделу регулярно передают иконы, задержанные таможней. Обычно это происходит раз в год, на день таможенника (25 октября – ред.) в торжественной обстановке. Обычно нам передают маленькие партии по 15-20 икон, но это только по линии синодального отдела. А бывает, что иконы, задержанные, например, в Домодедово, передают Московской городской епархии – в область. Это решает руководство таможни", - объяснил он.
Также епископ подчеркнул важность возвращения и сохранения исторических святынь в России.
"Что касается новых икон: чем больше мы будем распространять свою церковную продукцию, тем лучше, тем более если она дойдет до верующих, например, в Германии. Если говорить про исторические иконы – это, как правило, краденые из храмов или частных коллекций. Ценность икон, которые написаны в прошлые столетия, высока для верующих и для государства - мы не должны такое терять", - заключил собеседник агентства.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в храме святого пророка Илии в Краснодаре во время литургии и освящения иконы Божией Матери Казанская - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Их больше 50". Почему оригинал Казанской иконы до сих пор не найден
613140
Обсудить0
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьДомодедово (аэропорт)ГерманияОбщество
Рекомендуем
Мессенджер Telegram на экране телефона
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера
София Конкина
РЕН раскрыл подробности гибели дочери актера Владимира Конкина
Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области
На учениях "Кавказ-2020" впервые задействовали систему "Тосочка"
Заброшенное предприятие Усольехимпром
Иркутские власти оценили ущерб природе от загрязнения в Усолье-Сибирском
Пульт дистанционного управления
Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
В кабмине Германии напомнили о позиции Меркель по "Северному потоку — 2"
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с коронавирусом
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Найдены биомаркеры микроинсульта
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 44 тысячи
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Человек моет руки
Названы пять правил для сохранения здоровья во время пандемии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Глава МИД Турции возмутился невежеством Нэнси Пелоси
Полицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
В Париже задержали подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo
Алексей Навальный в Берлине
Второй запрос России по Навальному передадут в органы юстиции Берлина
Алексей Навальный в Берлине
Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Разработчик рассказал, как "Новичок" повлиял бы на лечение Навального
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния