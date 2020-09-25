https://ria.ru/20200925/ikony--1577770180.html

Конфискованные в Германии иконы не скоро попадут в храмы, считает епископ

Иконы, конфискованные таможней, обычно не быстро поступают в храмы, так как проводятся следственные действия, заявил РИА Новости председатель синодального... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:24

2020-09-25T14:24

2020-09-25T14:24

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

домодедово (аэропорт)

германия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152039/32/1520393278_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_bd1f01349e4cfdff91d07793035a8710.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Иконы, конфискованные таможней, обычно не быстро поступают в храмы, так как проводятся следственные действия, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов).Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Германии планируют передать России около трех тысячи икон, конфискованных на границе."Я не знаю, какие именно иконы задержаны - исторические или, возможно, большая партия новых икон, за которую просто не заплатили таможенную пошлину. Но, скорее всего, второе, потому что три тысячи предметов – это не похоже на партию старинных икон", - сказал епископ Стефан.В случае с таможней Германии представитель РПЦ затруднился сказать, сколько времени может понадобиться для возращения икон в Россию."Если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование, сертификацию в Минкультуры. Если ориентироваться на российскую таможню, то обычно после задержания ведут следственные действия. Поэтому не факт, что иконы быстро попадут в храмы", - предположил глава синодального отдела.По его словам, если в результате экспертизы не определено, из какого храма икона, ее, как правило, передают в синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами или в Московскую епархию (областную)."Синодальному отделу регулярно передают иконы, задержанные таможней. Обычно это происходит раз в год, на день таможенника (25 октября – ред.) в торжественной обстановке. Обычно нам передают маленькие партии по 15-20 икон, но это только по линии синодального отдела. А бывает, что иконы, задержанные, например, в Домодедово, передают Московской городской епархии – в область. Это решает руководство таможни", - объяснил он.Также епископ подчеркнул важность возвращения и сохранения исторических святынь в России."Что касается новых икон: чем больше мы будем распространять свою церковную продукцию, тем лучше, тем более если она дойдет до верующих, например, в Германии. Если говорить про исторические иконы – это, как правило, краденые из храмов или частных коллекций. Ценность икон, которые написаны в прошлые столетия, высока для верующих и для государства - мы не должны такое терять", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200721/1574618558.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, домодедово (аэропорт), германия, общество