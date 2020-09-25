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https://ria.ru/20200925/hanks-1577718474.html
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Американский актер Том Хэнкс в беседе с журналистом Грэмом Бенсингером рассказал о проблемах, с которыми столкнулись создатели оскароносного фильма "Форрест... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:33
2020-09-25T07:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
роберт земекис
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Американский актер Том Хэнкс в беседе с журналистом Грэмом Бенсингером рассказал о проблемах, с которыми столкнулись создатели оскароносного фильма "Форрест Гамп" (1994 год), <a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/tom-hanks-says-he-paid-for-portions-of-forrest-gump-production-out-of-his-own-pocket" target="_blank">сообщает</a> THR. По словам актера, он и режиссер <a href="http://ria.ru/person_Zemekis_Robert/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Земекис</a> оплатили несколько сцен, в том числе и культовый эпизод, когда Форрест бежит через всю страну. На студии Paramount заявили, снять такое будет слишком дорого. Тогда Земекис подошел к Хэнксу и сказал, что этот вопрос придется решать им. Однако это был не единственный случай, когда Роберту Земекису и Тому Хэнксу пришлось вкладывать в фильм свои деньги. Так, актер рассказал, что на производство еще одного эпизода (он не уточнил, на какую именно) из-за плохих погодных условий руководство Paramount не могло получить страховку. В конечном итоге вложения в "Форрест Гамп" принесли <a href="http://ria.ru/person_Tom_KHehnks/" target="_blank" data-auto="true">Тому Хэнксу</a> не только "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль", но и 65 миллионов долларов прибыли с проката, когда фильм стал хитом.
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кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, роберт земекис

Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"

07:33 25.09.2020
67
© Paramount Pictures (1994)Кадр из фильма "Форрест Гамп"
Кадр из фильма Форрест Гамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Paramount Pictures (1994)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Американский актер Том Хэнкс в беседе с журналистом Грэмом Бенсингером рассказал о проблемах, с которыми столкнулись создатели оскароносного фильма "Форрест Гамп" (1994 год), сообщает THR.
По словам актера, он и режиссер Роберт Земекис оплатили несколько сцен, в том числе и культовый эпизод, когда Форрест бежит через всю страну. На студии Paramount заявили, снять такое будет слишком дорого. Тогда Земекис подошел к Хэнксу и сказал, что этот вопрос придется решать им.

"Этот марафон будет стоить N-ное количество долларов", — процитировал актер слова режиссера. — Это было недешево, но я согласился. Тем более, что Роберт сказал, что мы поделим расходы пополам, а затем вернем деньги студии, но с условием, что на Paramount увеличат наш процент с проката. "Великолепно, договорились", — ответили нам. Мы и этому были рады".

Однако это был не единственный случай, когда Роберту Земекису и Тому Хэнксу пришлось вкладывать в фильм свои деньги. Так, актер рассказал, что на производство еще одного эпизода (он не уточнил, на какую именно) из-за плохих погодных условий руководство Paramount не могло получить страховку.

"Мы с Бобом сказали: "Мы покроем ее". И мы это сделали", — вспоминал актер.

В конечном итоге вложения в "Форрест Гамп" принесли Тому Хэнксу не только "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль", но и 65 миллионов долларов прибыли с проката, когда фильм стал хитом.
Уинстон Грум, автор книги Форрест Гамп, 21 августа 1995 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксРоберт Земекис
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