https://ria.ru/20200925/hanks-1577718474.html

Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"

Американский актер Том Хэнкс в беседе с журналистом Грэмом Бенсингером рассказал о проблемах, с которыми столкнулись создатели оскароносного фильма "Форрест... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:33

2020-09-25T07:33

2020-09-25T07:33

культура

кино и сериалы

новости культуры

том хэнкс

роберт земекис

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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Американский актер Том Хэнкс в беседе с журналистом Грэмом Бенсингером рассказал о проблемах, с которыми столкнулись создатели оскароносного фильма "Форрест Гамп" (1994 год), <a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/tom-hanks-says-he-paid-for-portions-of-forrest-gump-production-out-of-his-own-pocket" target="_blank">сообщает</a> THR. По словам актера, он и режиссер <a href="http://ria.ru/person_Zemekis_Robert/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Земекис</a> оплатили несколько сцен, в том числе и культовый эпизод, когда Форрест бежит через всю страну. На студии Paramount заявили, снять такое будет слишком дорого. Тогда Земекис подошел к Хэнксу и сказал, что этот вопрос придется решать им. Однако это был не единственный случай, когда Роберту Земекису и Тому Хэнксу пришлось вкладывать в фильм свои деньги. Так, актер рассказал, что на производство еще одного эпизода (он не уточнил, на какую именно) из-за плохих погодных условий руководство Paramount не могло получить страховку. В конечном итоге вложения в "Форрест Гамп" принесли <a href="http://ria.ru/person_Tom_KHehnks/" target="_blank" data-auto="true">Тому Хэнксу</a> не только "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль", но и 65 миллионов долларов прибыли с проката, когда фильм стал хитом.

https://ria.ru/20200918/avtor-1577419680.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, роберт земекис