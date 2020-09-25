https://ria.ru/20200925/gripp-1577758012.html

В ВОЗ рассказали, как прививки от гриппа помогут системам здравоохранения

Прививка от гриппа не спасет от COVID-19, но поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения в период пандемии, заявила на брифинге глава... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:23

2020-09-25T12:23

2020-09-25T12:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

общество

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<strong>ЖЕНЕВА, 25 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Прививка от гриппа не спасет от COVID-19, но поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения в период пандемии, заявила на брифинге глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн.Моэн отметила, что ряд государств в Северном полушарии начали испытывать нехватку вакцин от гриппа, несмотря на начало сезонного распространения этой болезни. Эксперт <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravook" target="_blank">ВОЗ</a> не стала называть эти страны.По ее словам, нехватка вакцин связана с тем, что обычно вакцину заказывают за 9 месяцев до предполагаемой эпидемии, и нынешние запасы были сделаны в начале года. Но пандемия COVID-19 усугубила ситуацию и увеличила спрос на лекарство.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/gripp-1577689493.html

A A Каждый год приходит новый штамм гриппа и прививка от предыдущих ничем не поможет. Прививки полезны производителям вакцины. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество