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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/gripp-1577758012.html
В ВОЗ рассказали, как прививки от гриппа помогут системам здравоохранения
Прививка от гриппа не спасет от COVID-19, но поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения в период пандемии, заявила на брифинге глава... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:23
2020-09-25T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
общество
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<strong>ЖЕНЕВА, 25 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Прививка от гриппа не спасет от COVID-19, но поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения в период пандемии, заявила на брифинге глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн.Моэн отметила, что ряд государств в Северном полушарии начали испытывать нехватку вакцин от гриппа, несмотря на начало сезонного распространения этой болезни. Эксперт <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravook" target="_blank">ВОЗ</a> не стала называть эти страны.По ее словам, нехватка вакцин связана с тем, что обычно вакцину заказывают за 9 месяцев до предполагаемой эпидемии, и нынешние запасы были сделаны в начале года. Но пандемия COVID-19 усугубила ситуацию и увеличила спрос на лекарство.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/gripp-1577689493.html
Каждый год приходит новый штамм гриппа и прививка от предыдущих ничем не поможет. Прививки полезны производителям вакцины.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество

В ВОЗ рассказали, как прививки от гриппа помогут системам здравоохранения

12:23 25.09.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЖЕНЕВА, 25 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Прививка от гриппа не спасет от COVID-19, но поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения в период пандемии, заявила на брифинге глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн.

"Мы не ожидаем, что вакцина поможет от COVID-19, но мы рассчитываем, что она поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения", - сказала она.

Моэн отметила, что ряд государств в Северном полушарии начали испытывать нехватку вакцин от гриппа, несмотря на начало сезонного распространения этой болезни. Эксперт ВОЗ не стала называть эти страны.
По ее словам, нехватка вакцин связана с тем, что обычно вакцину заказывают за 9 месяцев до предполагаемой эпидемии, и нынешние запасы были сделаны в начале года. Но пандемия COVID-19 усугубила ситуацию и увеличила спрос на лекарство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗОбщество
Популярные комментарии
Каждый год приходит новый штамм гриппа и прививка от предыдущих ничем не поможет. Прививки полезны производителям вакцины.
25 сентября, 12:55
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