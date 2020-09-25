https://ria.ru/20200925/gref-1577771924.html

Греф рассказал об отношениях между "Сбером" и "Яндексом"

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что "Сбер" в чем-то является конкурентом, а в чем-то партнером интернет-компании "Яндекс", он надеется, что такая ситуация... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:49

2020-09-25T14:49

2020-09-25T14:49

яндекс

сбербанк россии

герман греф

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> заявил, что "Сбер" в чем-то является конкурентом, а в чем-то партнером интернет-компании <a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекс"</a>, он надеется, что такая ситуация сохранится во всех случаях, вне зависимости от совершаемых сделок сторон."Мы в чем-то с "Яндексом" конкурируем, а в чем-то сотрудничаем и партнерствуем. Я надеюсь, что этот же режим сохранится во всех случаях, какие бы мы сделки не совершили, какие бы сделки не совершил "Яндекс". Противопоставление в данном случае не совсем корректно: мы уважаем наших конкурентов всех и мы уважаем "Яндекс" в частности", - сказал Греф журналистам."Тинькофф" и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности - группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.

https://ria.ru/20200924/tinkov-1577725823.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, сбербанк россии, герман греф, экономика