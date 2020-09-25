https://ria.ru/20200925/gref-1577771670.html

Греф предположил, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в ноябре, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:46

2020-09-25T14:46

2020-09-25T14:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сбербанк россии

сергей собянин

герман греф

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в ноябре, сообщил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>.Ранее в пятницу мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что в Москве в последние дни есть "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса". В связи с этим с 28 сентября пожилым людям рекомендовано ограничить посещение людных мест. Мэр призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал по максимуму перевести сотрудников на удаленку.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сбербанк россии, сергей собянин, герман греф, москва, общество