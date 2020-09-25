https://ria.ru/20200925/garantii-1577765569.html
Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга
России и США необходимо обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:38
2020-09-25T13:38
2020-09-25T13:38
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> необходимо обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в заявлении президента РФ о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20200923/evroparlament-1577678646.html
1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, в мире