https://ria.ru/20200925/garantii-1577765569.html

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга

России и США необходимо обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:38

2020-09-25T13:38

2020-09-25T13:38

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> необходимо обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в заявлении президента РФ о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20200923/evroparlament-1577678646.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сша, в мире