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Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга
России и США необходимо обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:38
2020-09-25T13:38
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> необходимо обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в заявлении президента РФ о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
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владимир путин, сша, в мире

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга

13:38 25.09.2020
630
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. России и США необходимо обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в заявлении президента РФ о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
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