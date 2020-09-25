Лучшие фото недели: посвящение в старейшины, рыбалка и неукротимая мода
Девушки из группы поддержки клуба Dallas Cowboys выступают на матче лиги американского футбола в Арлингтоне.
Девушки из группы поддержки клуба Dallas Cowboys выступают на матче лиги американского футбола в Арлингтоне.
Активисты Extinction Rebellion проводят антинефтяную акцию в Осло.
Активисты Extinction Rebellion проводят антинефтяную акцию в Осло.
Местные жители у подножия действующего вулкана Синабунг на острове Суматра в Индонезии.
Местные жители у подножия действующего вулкана Синабунг на острове Суматра в Индонезии.
Участники Московского марафона — 2020 на дистанции.
Участники Московского марафона — 2020 на дистанции.
Владимир Путин выступает с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Владимир Путин выступает с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Фестиваль воздухоплавания у подножия Белой скалы в Крыму.
Фестиваль воздухоплавания у подножия Белой скалы в Крыму.
Цветение космеи в Кояне, Южная Корея.
Акробаты на акции протеста в Тель-Авиве против решения правительства закрыть пляжи из-за пандемии коронавируса.
Акробаты на акции протеста в Тель-Авиве против решения правительства закрыть пляжи из-за пандемии коронавируса.
Ягуар по кличке Гуарани, проходящий лечение в центре NGO Nex Institute в Бразилии.
Ягуар по кличке Гуарани, проходящий лечение в центре NGO Nex Institute в Бразилии.
Мужчины племени масаи на церемонии посвящения воинов в старейшины в Кении. Этот обряд проводят всего раз в десять лет.
Мужчины племени масаи на церемонии посвящения воинов в старейшины в Кении. Этот обряд проводят всего раз в десять лет.
Лесной пожар в Национальном заповеднике Анджелес в Калифорнии.
Медработник берет мазок для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде.
Медработник берет мазок для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.
Милиция и участники акции протеста в Минске.
Танки Т-72 во время стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Раевский в Новороссийске.
Танки Т-72 во время стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Раевский в Новороссийске.
Паломники-хасиды, прибывшие в украинский город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).
Паломники-хасиды, прибывшие в украинский город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).
Соревнования бодибилдеров в Краснодаре.
Коровы, украшенные колокольчиками и цветами, перед ежегодным фестивалем Альмабтриб, связанным с отгоном скота с летних альпийских пастбищ, в парке Карвендель в Австрии.
Коровы, украшенные колокольчиками и цветами, перед ежегодным фестивалем Альмабтриб, связанным с отгоном скота с летних альпийских пастбищ, в парке Карвендель в Австрии.
Кортеж приверженцев партии "Национальная Лига за демократию" проезжает мимо сторонников оппозиционного "Союза солидарности и развития" во время предвыборной кампании в Мьянме.
Кортеж приверженцев партии "Национальная Лига за демократию" проезжает мимо сторонников оппозиционного "Союза солидарности и развития" во время предвыборной кампании в Мьянме.
Девочка ловит рыбу на болотах округа Чибаиш в иракской провинции Ди-Кар.
Акция протеста в столице Колумбии Боготе.
Танцовщица выступает на митинге напротив Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.
Танцовщица выступает на митинге напротив Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.
Мужчина толкает такси по затопленной улице после ливня в Мумбае.
Школьница в маске в Сринагаре, Индия.
Школьница в маске в Сринагаре, Индия.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель ВОЗ в России Ханс Клюге на встрече в Москве.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель ВОЗ в России Ханс Клюге на встрече в Москве.
Участники костюмированного парада на фестивале водных видов спорта "Московская акватория".
Участники костюмированного парада на фестивале водных видов спорта "Московская акватория".
Школьницам меряют температуру перед входом в класс в Пешаваре, Пакистан.
Показ коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.
Яхта, выброшенная на берег после ураганного шторма в Греции.
Яхта, выброшенная на берег после ураганного шторма в Греции.
Выступление танцоров в Марокко.
Выступление танцоров в Марокко.