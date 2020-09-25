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Лучшие фото недели: посвящение в старейшины, рыбалка и неукротимая мода
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 25.09.2020
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калифорния
ханс клюге
коронавирус covid-19
кашмир
полигон "раевский"
dolce & gabbana
александр лукашенко
сергей лавров
воз
владимир путин
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
калифорния
кашмир
москва
краснодар
осло
южная корея
умань
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калифорния, ханс клюге, коронавирус covid-19, кашмир, полигон "раевский", dolce & gabbana, александр лукашенко, сергей лавров, воз, владимир путин, москва, краснодар, осло, южная корея, умань, лондон, тель-авив, марокко, ирак, минск, греция, австрия, республика крым, бразилия, милан, техас, богота, кения, пешавар, индонезия, мумбаи, фото, фото

Лучшие фото недели: посвящение в старейшины, рыбалка и неукротимая мода

12:06 25.09.2020 (обновлено: 15:30 25.09.2020)
4156
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Ron Jenkins

Девушки из группы поддержки клуба Dallas Cowboys выступают на матче лиги американского футбола в Арлингтоне.

Девушки из группы поддержки Dallas Cowboys выступают во время матча НФЛ в Арлингтоне, штат Техас
1 из 30

Девушки из группы поддержки клуба Dallas Cowboys выступают на матче лиги американского футбола в Арлингтоне.

© AP Photo / Ron Jenkins
© AFP 2020 / NTB Scanpix / Ole Berg-Rusten

Активисты Extinction Rebellion проводят антинефтяную акцию в Осло.

Активисты Extinction Rebellion во время акции протеста против нефтяной политики правительства в Осло
2 из 30

Активисты Extinction Rebellion проводят антинефтяную акцию в Осло.

© AFP 2020 / NTB Scanpix / Ole Berg-Rusten
© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанк

Местные жители у подножия действующего вулкана Синабунг на острове Суматра в Индонезии.

Местные жители в деревне у подножия действующего вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии
3 из 30

Местные жители у подножия действующего вулкана Синабунг на острове Суматра в Индонезии.

© РИА Новости / Сутанта Адитья
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участники Московского марафона — 2020 на дистанции.

Участники на дистанции Московского марафона - 2020
4 из 30

Участники Московского марафона — 2020 на дистанции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин выступает с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
5 из 30

Владимир Путин выступает с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Фестиваль воздухоплавания у подножия Белой скалы в Крыму.

Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
6 из 30

Фестиваль воздухоплавания у подножия Белой скалы в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Ed Jones

Цветение космеи в Кояне, Южная Корея.

Цветение космеи в Кояне, Южная Корея
7 из 30

Цветение космеи в Кояне, Южная Корея.

© AFP 2020 / Ed Jones
© AP Photo / Oded Balilty

Акробаты на акции протеста в Тель-Авиве против решения правительства закрыть пляжи из-за пандемии коронавируса.

Акробаты во время акции протеста против решения правительства закрыть пляжи из-за пандемии коронавируса в Тель-Авиве
8 из 30

Акробаты на акции протеста в Тель-Авиве против решения правительства закрыть пляжи из-за пандемии коронавируса.

© AP Photo / Oded Balilty
© REUTERS / Ueslei Marcelino

Ягуар по кличке Гуарани, проходящий лечение в центре NGO Nex Institute в Бразилии.

Ягуар по кличке Гуарани, проходящий лечение в центре NGO Nex Institute в Бразилии
9 из 30

Ягуар по кличке Гуарани, проходящий лечение в центре NGO Nex Institute в Бразилии.

© REUTERS / Ueslei Marcelino
© REUTERS / Thomas Mukoya

Мужчины племени масаи на церемонии посвящения воинов в старейшины в Кении. Этот обряд проводят всего раз в десять лет.

Мужчины племени масаи во время церемонии посвящения воинов в старейшины в Кении
10 из 30

Мужчины племени масаи на церемонии посвящения воинов в старейшины в Кении. Этот обряд проводят всего раз в десять лет.

© REUTERS / Thomas Mukoya
© AFP 2020 / Frederic J. Brown

Лесной пожар в Национальном заповеднике Анджелес в Калифорнии.

Лесной пожар недалеко от Сидар-Спрингс в Национальном заповеднике Анджелес, штат Калифорния
11 из 30

Лесной пожар в Национальном заповеднике Анджелес в Калифорнии.

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Медработник берет мазок для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде.

Медицинский работник берет мазок из носа для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде, Индия
12 из 30

Медработник берет мазок для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде.

© AP Photo / Mahesh Kumar A
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
13 из 30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.

© РИА Новости / БелТА
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Милиция и участники акции протеста в Минске.

Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
14 из 30

Милиция и участники акции протеста в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Танки Т-72 во время стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Раевский в Новороссийске.

Танки Т-72 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Раевский в Новороссийске
15 из 30

Танки Т-72 во время стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Раевский в Новороссийске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo

Паломники-хасиды, прибывшие в украинский город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана)
16 из 30

Паломники-хасиды, прибывшие в украинский город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).

© AP Photo
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре.

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
17 из 30

Соревнования бодибилдеров в Краснодаре.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© AFP 2020 / Joe Klamar

Коровы, украшенные колокольчиками и цветами, перед ежегодным фестивалем Альмабтриб, связанным с отгоном скота с летних альпийских пастбищ, в парке Карвендель в Австрии.

Коровы, украшенные колокольчиками и цветами перед ежегодным церемониальным перегоном скота (Almabtrieb) в тирольском альпийском природном парке Карвендель, Австрия
18 из 30

Коровы, украшенные колокольчиками и цветами, перед ежегодным фестивалем Альмабтриб, связанным с отгоном скота с летних альпийских пастбищ, в парке Карвендель в Австрии.

© AFP 2020 / Joe Klamar
© AFP 2020 / Kyaw Thet Zin

Кортеж приверженцев партии "Национальная Лига за демократию" проезжает мимо сторонников оппозиционного "Союза солидарности и развития" во время предвыборной кампании в Мьянме.

Сторонники партии Национальная Лига за демократию в кортеже проезжают мимо сторонников оппозиционной партии Союз солидарности и развития во время предвыборной кампании в Вундвине, недалеко от Мандалая, Мьянма
19 из 30

Кортеж приверженцев партии "Национальная Лига за демократию" проезжает мимо сторонников оппозиционного "Союза солидарности и развития" во время предвыборной кампании в Мьянме.

© AFP 2020 / Kyaw Thet Zin
© AFP 2020 / Hussein Faleh

Девочка ловит рыбу на болотах округа Чибаиш в иракской провинции Ди-Кар.

Девушка ловит рыбу в болотах Южного округа Чибаиш провинции Ди-Кар, Ирак
20 из 30

Девочка ловит рыбу на болотах округа Чибаиш в иракской провинции Ди-Кар.

© AFP 2020 / Hussein Faleh
© AFP 2020 / Leonardo Munoz

Акция протеста в столице Колумбии Боготе.

Акция протеста в Боготе, Колумбия
21 из 30

Акция протеста в столице Колумбии Боготе.

© AFP 2020 / Leonardo Munoz
© AP Photo / Frank Augstein

Танцовщица выступает на митинге напротив Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.

Танцовщица выступает на акциипротеста напротив Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне
22 из 30

Танцовщица выступает на митинге напротив Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.

© AP Photo / Frank Augstein
© REUTERS / Francis Mascarenhas

Мужчина толкает такси по затопленной улице после ливня в Мумбае.

Мужчина толкает такси по затопленной улице после ливня в Мумбаи, Индия
23 из 30

Мужчина толкает такси по затопленной улице после ливня в Мумбае.

© REUTERS / Francis Mascarenhas
© AP Photo / Mukhtar Khan

Школьница в маске в Сринагаре, Индия.

Школьница в маске приехала в школу в Сринагаре, Кашмир
24 из 30

Школьница в маске в Сринагаре, Индия.

© AP Photo / Mukhtar Khan
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель ВОЗ в России Ханс Клюге на встрече в Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и официальный представитель ВОЗ в России Ханс Клюге на встрече в Москве
25 из 30

Министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель ВОЗ в России Ханс Клюге на встрече в Москве.

© Фото : Пресс-служба МИД РФ
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участники костюмированного парада на фестивале водных видов спорта "Московская акватория".

Участники фестиваля Московская акватория в Москве
26 из 30

Участники костюмированного парада на фестивале водных видов спорта "Московская акватория".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© REUTERS / Fayaz Aziz

Школьницам меряют температуру перед входом в класс в Пешаваре, Пакистан.

Проверка температуры у учеников перед входом в класс в Пешаваре, Пакистан
27 из 30

Школьницам меряют температуру перед входом в класс в Пешаваре, Пакистан.

© REUTERS / Fayaz Aziz
© REUTERS / Dolce & Gabbana/Handout

Показ коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.

Показ коллекции Dolce & Gabbana во время Недели моды в Милане
28 из 30

Показ коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.

© REUTERS / Dolce & Gabbana/Handout
© AP Photo / Nikiforos Stamenis

Яхта, выброшенная на берег после ураганного шторма в Греции.

Яхта, выброшенная на берег, после шторма в Греции
29 из 30

Яхта, выброшенная на берег после ураганного шторма в Греции.

© AP Photo / Nikiforos Stamenis
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Выступление танцоров в Марокко.

Выступление танцоров в Рабате, Марокко
30 из 30

Выступление танцоров в Марокко.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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