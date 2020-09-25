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https://ria.ru/20200925/figurki-1577791589.html
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров
Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:17
2020-09-25T21:03
польша
познань
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.Серия состоит из четырех фигурок масштабом 1:35. В подписях они обозначены как "советские солдаты, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> 1944—1944", "советские грабители, Европа 1944—1944".Красноармейцы, вооруженные автоматами и винтовками, изображены во время занятия мародерством. Один из них везет перед собой тачку с картинами, другой надел поверх военной формы гражданскую одежду, несколько галстуков и цилиндр, он несет в руке чемодан, еще один на ходу что-то пьет из бутылки.Также D-Day Miniature Studio предлагает и другие фигурки, среди которых множество солдат Waffen SS, летчиков люфтваффе, бойцов фольксштурм. Имеются также фигурки голландских, бельгийских, румынских, шотландских, британских солдат времен Первой и Второй мировых войн.Хостинг сайта компании D-Day Miniature Studio расположен в польской <a href="http://ria.ru/location_Poznan/" target="_blank" data-auto="true">Познани</a>. РИА Новости пока не удалось связаться с представителями компании.
https://ria.ru/20200810/1575552422.html
https://ria.ru/20200606/1572535870.html
Красиво выглядит табличка с названием национальной польской идеи!
220
В следующий раз Польшу освобождаем как американцы освободили Хиросиму и Нагасаки. Как это делали наши деды наверно не правильно?
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28
польша
познань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
польша, познань, в мире

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

19:17 25.09.2020 (обновлено: 21:03 25.09.2020)
7856
© Фото : D-Day Miniature StudioПродукция компании D-Day Miniature Studio
Продукция компании D-Day Miniature Studio - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : D-Day Miniature Studio
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
Серия состоит из четырех фигурок масштабом 1:35. В подписях они обозначены как "советские солдаты, Европа 1944—1944", "советские грабители, Европа 1944—1944".
Флаг ЛГБТ - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Красноармейцы, вооруженные автоматами и винтовками, изображены во время занятия мародерством. Один из них везет перед собой тачку с картинами, другой надел поверх военной формы гражданскую одежду, несколько галстуков и цилиндр, он несет в руке чемодан, еще один на ходу что-то пьет из бутылки.
Также D-Day Miniature Studio предлагает и другие фигурки, среди которых множество солдат Waffen SS, летчиков люфтваффе, бойцов фольксштурм. Имеются также фигурки голландских, бельгийских, румынских, шотландских, британских солдат времен Первой и Второй мировых войн.
Хостинг сайта компании D-Day Miniature Studio расположен в польской Познани. РИА Новости пока не удалось связаться с представителями компании.
5-я виленская бригада Армии Крайовой . 1944 год - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
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Польша превратила своих палачей в героев
211224460134
Обсудить28
ПольшаПознаньВ мире
Популярные комментарии
Красиво выглядит табличка с названием национальной польской идеи!
25 сентября, 22:29
ИЗИгорь Земский
1540002
В следующий раз Польшу освобождаем как американцы освободили Хиросиму и Нагасаки. Как это делали наши деды наверно не правильно?
25 сентября, 19:22
Dimon ТрамповDimon Трампов
13520003
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