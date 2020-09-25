https://ria.ru/20200925/figurki-1577791589.html

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:17

2020-09-25T19:17

2020-09-25T21:03

польша

познань

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.Серия состоит из четырех фигурок масштабом 1:35. В подписях они обозначены как "советские солдаты, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> 1944—1944", "советские грабители, Европа 1944—1944".Красноармейцы, вооруженные автоматами и винтовками, изображены во время занятия мародерством. Один из них везет перед собой тачку с картинами, другой надел поверх военной формы гражданскую одежду, несколько галстуков и цилиндр, он несет в руке чемодан, еще один на ходу что-то пьет из бутылки.Также D-Day Miniature Studio предлагает и другие фигурки, среди которых множество солдат Waffen SS, летчиков люфтваффе, бойцов фольксштурм. Имеются также фигурки голландских, бельгийских, румынских, шотландских, британских солдат времен Первой и Второй мировых войн.Хостинг сайта компании D-Day Miniature Studio расположен в польской <a href="http://ria.ru/location_Poznan/" target="_blank" data-auto="true">Познани</a>. РИА Новости пока не удалось связаться с представителями компании.

https://ria.ru/20200810/1575552422.html

https://ria.ru/20200606/1572535870.html

Игорь Земский Красиво выглядит табличка с названием национальной польской идеи! 220

Dimon Трампов В следующий раз Польшу освобождаем как американцы освободили Хиросиму и Нагасаки. Как это делали наши деды наверно не правильно? 140

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польша

познань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, познань, в мире