https://ria.ru/20200925/fas-1577789378.html
ФАС переведет сотрудников из группы риска на удаленку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России из-за коронавируса переведет со следующей недели сотрудников, входящих в группы риска, на удаленную работу,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:41
2020-09-25T18:41
2020-09-25T18:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank">ФАС</a>) России из-за коронавируса переведет со следующей недели сотрудников, входящих в группы риска, на удаленную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции Федеральная антимонопольная служба планирует перевод служащих, входящих в "группу риска", на дистанционный формат работы в соответствии с Указом мэра г.Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>. Служащие, входящие в "группу риска" будут переведены на дистанционный формат работы, начиная со следующей недели", - сообщили в ФАС.В пресс-службе также уточнили, что такой формат работы будет введен не только в центральном аппарате ведомства, но и в Московском УФАС и Московском областном УФАС."Другие территориальные органы ФАС России будут принимать решения с учетом ситуации в регионе", - заключили в ведомстве.Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по максимуму переводить сотрудников на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что всего более 5 тысяч московских компаний получат от мэра письма с соответствующей рекомендацией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/udalenka-1577757418.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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