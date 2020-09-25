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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,66 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 31,8 копейки - до 89,6637 рубля, курс доллара уменьшился на 35,8... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:29
2020-09-25T14:29
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">ЦБ РФ</a> на выходные и понедельник, снизился на 31,8 копейки - до 89,6637 рубля, курс доллара уменьшился на 35,8 копейки - до 76,8195 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 34 копейки, составив 82,5994 рубля.
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,66 рубля

14:29 25.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 31,8 копейки - до 89,6637 рубля, курс доллара уменьшился на 35,8 копейки - до 76,8195 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 34 копейки, составив 82,5994 рубля.
5633210
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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