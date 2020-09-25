https://ria.ru/20200925/evro-1577767599.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,66 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 31,8 копейки - до 89,6637 рубля, курс доллара уменьшился на 35,8... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:29

2020-09-25T14:29

2020-09-25T14:29

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">ЦБ РФ</a> на выходные и понедельник, снизился на 31,8 копейки - до 89,6637 рубля, курс доллара уменьшился на 35,8 копейки - до 76,8195 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 34 копейки, составив 82,5994 рубля.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика