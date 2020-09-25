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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200925/eksport-1577767119.html
Алтайский край увеличил экспорт агропродукции на 12,3%
Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края за январь-июль 2020 года по отношению к тому же периоду прошлого года увеличился на 12,3%, до... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:49
2020-09-25T13:49
алтайский край
алтайский край
экономика
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<strong>БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Экспорт продукции агропромышленного комплекса из <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> за январь-июль 2020 года по отношению к тому же периоду прошлого года увеличился на 12,3%, до 164,6 миллиона долларов, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.В управлении отметили, что целевой показатель регионального проекта "Экспорт продукции АПК" на 2020 год (256,5 миллиона долларов) оказался достигнутым уже на 64,2%. В частности, досрочное достижение целевого показателя обеспечено по злакам (26,6 миллиона долларов при запланированных 23).Власти отмечают, что такие результаты позволяют прогнозировать успешное достижение целевых показателей регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в текущем году. Этот проект является составной частью одноименного федерального проекта, который реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20200907/agroproduktsiya-1576859881.html
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алтайский край, экономика

Алтайский край увеличил экспорт агропродукции на 12,3%

13:49 25.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства в Алтайском крае
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края за январь-июль 2020 года по отношению к тому же периоду прошлого года увеличился на 12,3%, до 164,6 миллиона долларов, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
"По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК из Алтайского края за январь-июль 2020 года в стоимостном выражении составил 164,6 миллиона долларов, по отношению к аналогичному периоду 2019 года отмечен рост на 12,3%. При этом в июле 2020 года по отношению к июлю 2019 года экспорт увеличился на 32,1% за счет значительного роста отгрузок всего ассортимента, за исключением злаков и молочной продукции", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что целевой показатель регионального проекта "Экспорт продукции АПК" на 2020 год (256,5 миллиона долларов) оказался достигнутым уже на 64,2%. В частности, досрочное достижение целевого показателя обеспечено по злакам (26,6 миллиона долларов при запланированных 23).
"Драйвером агроэкспорта стала продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (+12,3 миллиона долларов за счет поставок крупяных изделий, кедрового ореха, свекловичного жома и др.). Поставки прочей продукции АПК возросли на 7,12 миллиона долларов (семена сои, рапса, льна и зернобобовые). Экспорт растительных масел возрос на 4,12 миллиона долларов (рапсовое, подсолнечное и льняное масла). Отгрузки мяса птицы возросли почти на 0,6 миллиона долларов, экспорт рыбы увеличился на 0,4 миллиона долларов", - сообщили в управлении.
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7 сентября, 10:32Новости Подмосковья
Подмосковье в 2020 году экспортировало агропродукции на $641 млн
Власти отмечают, что такие результаты позволяют прогнозировать успешное достижение целевых показателей регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в текущем году. Этот проект является составной частью одноименного федерального проекта, который реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
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Алтайский крайАлтайский крайЭкономика
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