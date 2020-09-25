https://ria.ru/20200925/eksport-1577767119.html

Алтайский край увеличил экспорт агропродукции на 12,3%

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края за январь-июль 2020 года по отношению к тому же периоду прошлого года увеличился на 12,3%, до... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:49

2020-09-25T13:49

2020-09-25T13:49

алтайский край

алтайский край

экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Экспорт продукции агропромышленного комплекса из <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> за январь-июль 2020 года по отношению к тому же периоду прошлого года увеличился на 12,3%, до 164,6 миллиона долларов, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.В управлении отметили, что целевой показатель регионального проекта "Экспорт продукции АПК" на 2020 год (256,5 миллиона долларов) оказался достигнутым уже на 64,2%. В частности, досрочное достижение целевого показателя обеспечено по злакам (26,6 миллиона долларов при запланированных 23).Власти отмечают, что такие результаты позволяют прогнозировать успешное достижение целевых показателей регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в текущем году. Этот проект является составной частью одноименного федерального проекта, который реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20200907/agroproduktsiya-1576859881.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, экономика