https://ria.ru/20200925/ekran-1577744961.html

В Новосибирске на уличном экране пустили порно

В Новосибирске на рекламном экране транслировали порно. Об этом сообщил портал "НДН.Инфо". РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:29

2020-09-25T10:29

2020-09-25T10:29

россия

новосибирск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на рекламном экране транслировали порно. Об этом сообщил портал <a href="https://ndn.info/" target="_blank">"НДН.Инфо".</a>Инцидент произошел накануне.В компании-операторе заявили, что экран взломали хакеры. Также там считают, что за случившимся могут стоять хулиганы или конкуренты. Последствия взлома удалось устранить за пять минут.Компания-владелец экрана обратилась в полицию, ведется доследственная проверка.

https://ria.ru/20200803/1575291569.html

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россия

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новосибирск, происшествия