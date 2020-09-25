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В Новосибирске на уличном экране пустили порно
В Новосибирске на рекламном экране транслировали порно. Об этом сообщил портал "НДН.Инфо". РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:29
2020-09-25T10:29
россия
новосибирск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на рекламном экране транслировали порно. Об этом сообщил портал <a href="https://ndn.info/" target="_blank">"НДН.Инфо".</a>Инцидент произошел накануне.В компании-операторе заявили, что экран взломали хакеры. Также там считают, что за случившимся могут стоять хулиганы или конкуренты. Последствия взлома удалось устранить за пять минут.Компания-владелец экрана обратилась в полицию, ведется доследственная проверка.
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россия
новосибирск
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россия, новосибирск, происшествия

В Новосибирске на уличном экране пустили порно

10:29 25.09.2020
410
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Новосибирске на рекламном экране транслировали порно. Об этом сообщил портал "НДН.Инфо".
Инцидент произошел накануне.
Девочка во время онлайн занятия - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 10:46
Замдиректора кемеровской школы наказали из-за порно на онлайн-уроке
В компании-операторе заявили, что экран взломали хакеры. Также там считают, что за случившимся могут стоять хулиганы или конкуренты.
Последствия взлома удалось устранить за пять минут.
Компания-владелец экрана обратилась в полицию, ведется доследственная проверка.
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РоссияНовосибирскПроисшествия
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