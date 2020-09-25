https://ria.ru/20200925/ekran-1577744961.html
В Новосибирске на уличном экране пустили порно
В Новосибирске на рекламном экране транслировали порно. Об этом сообщил портал "НДН.Инфо". РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:29
2020-09-25T10:29
2020-09-25T10:29
россия
новосибирск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на рекламном экране транслировали порно. Об этом сообщил портал <a href="https://ndn.info/" target="_blank">"НДН.Инфо".</a>Инцидент произошел накануне.В компании-операторе заявили, что экран взломали хакеры. Также там считают, что за случившимся могут стоять хулиганы или конкуренты. Последствия взлома удалось устранить за пять минут.Компания-владелец экрана обратилась в полицию, ведется доследственная проверка.
https://ria.ru/20200803/1575291569.html
2
россия
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирск, происшествия