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Правительство одобрило проект плана восстановления национальной экономики
Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:14
2020-09-25T19:07
коронавирус в россии
россия
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Правительство</a> одобрило проект общенационального плана восстановления экономики, сообщается на <u><a href="http://government.ru/">сайте</a></u> кабмина.Главными целями названы:План рассчитан на период до конца 2021 года и станет продолжением антикризисных пакетов мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. Его реализация должна позволить не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Напротив. Их план - увеличить налоги, ввести новые и скинуть социалку с плеч государства. По их мнению, это восстановит экономику. Меньше кормить - больше доить. Гениально, господа из правительства
22
Сколько замечательных планов одобрило Правительство за последние 20 лет... Прямо гордость берет...
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, правительство рф, экономика

Правительство одобрило проект плана восстановления национальной экономики

15:14 25.09.2020 (обновлено: 19:07 25.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики, сообщается на сайте кабмина.
Главными целями названы:
выход на траекторию устойчивого роста экономики;
обеспечение восстановления занятости и доходов населения;
долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения.
План рассчитан на период до конца 2021 года и станет продолжением антикризисных пакетов мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. Его реализация должна позволить не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23Инфографика
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
675041239
Обсудить20
Коронавирус в РоссииРоссияПравительство РФЭкономика
Популярные комментарии
Напротив. Их план - увеличить налоги, ввести новые и скинуть социалку с плеч государства. По их мнению, это восстановит экономику. Меньше кормить - больше доить. Гениально, господа из правительства
25 сентября, 16:56
Ahmat Shah massoudAhmat Shah massoud
1510204
Сколько замечательных планов одобрило Правительство за последние 20 лет... Прямо гордость берет...
25 сентября, 17:01
Jo Dee FostarJo Dee Fostar
1170002
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