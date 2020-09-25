https://ria.ru/20200925/ekonomika-1577774372.html
Правительство одобрило проект плана восстановления национальной экономики
Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:14
2020-09-25T15:14
2020-09-25T19:07
коронавирус в россии
россия
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Правительство</a> одобрило проект общенационального плана восстановления экономики, сообщается на <u><a href="http://government.ru/">сайте</a></u> кабмина.Главными целями названы:План рассчитан на период до конца 2021 года и станет продолжением антикризисных пакетов мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. Его реализация должна позволить не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Ahmat Shah massoud
Напротив. Их план - увеличить налоги, ввести новые и скинуть социалку с плеч государства. По их мнению, это восстановит экономику. Меньше кормить - больше доить. Гениально, господа из правительства
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Jo Dee Fostar
Сколько замечательных планов одобрило Правительство за последние 20 лет... Прямо гордость берет...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, правительство рф, экономика