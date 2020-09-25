https://ria.ru/20200925/efremov-1577750128.html

Сын Ефремова заболел коронавирусом

Друг семьи актера Михаила Ефремова ветеран МУРа Алексей Лобарев рассказал порталу StarHit о том, что у младшего сына актера подтвердился коронавирус. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:16

2020-09-25T11:16

2020-09-25T13:12

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московский уголовный розыск

михаил ефремов

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Друг семьи актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a> ветеран <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_ugolovnyjj_rozysk/" target="_blank" data-auto="true">МУР</a>а Алексей Лобарев рассказал порталу <a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">StarHit</a> о том, что у младшего сына актера подтвердился <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирус</a>. По его словам, мальчик чувствует себя хорошо, температуры нет, а болезнь протекает бессимптомно.Как пишет портал, тесты также сдали супруга Ефремова Софья и старшие сестры мальчика. Как отмечается, результаты анализов отрицательные, однако семья изолировалась на даче.

https://ria.ru/20200815/1575839796.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский уголовный розыск, михаил ефремов, общество