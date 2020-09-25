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Сын Ефремова заболел коронавирусом
Друг семьи актера Михаила Ефремова ветеран МУРа Алексей Лобарев рассказал порталу StarHit о том, что у младшего сына актера подтвердился коронавирус. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:16
2020-09-25T13:12
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московский уголовный розыск
михаил ефремов
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Друг семьи актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a> ветеран <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_ugolovnyjj_rozysk/" target="_blank" data-auto="true">МУР</a>а Алексей Лобарев рассказал порталу <a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">StarHit</a> о том, что у младшего сына актера подтвердился <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирус</a>. По его словам, мальчик чувствует себя хорошо, температуры нет, а болезнь протекает бессимптомно.Как пишет портал, тесты также сдали супруга Ефремова Софья и старшие сестры мальчика. Как отмечается, результаты анализов отрицательные, однако семья изолировалась на даче.
https://ria.ru/20200815/1575839796.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский уголовный розыск, михаил ефремов, общество

Сын Ефремова заболел коронавирусом

11:16 25.09.2020 (обновлено: 13:12 25.09.2020)
2110
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Друг семьи актера Михаила Ефремова ветеран МУРа Алексей Лобарев рассказал порталу StarHit о том, что у младшего сына актера подтвердился коронавирус.
По его словам, мальчик чувствует себя хорошо, температуры нет, а болезнь протекает бессимптомно.
"Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный", — поделился Лобарев.
Как пишет портал, тесты также сдали супруга Ефремова Софья и старшие сестры мальчика. Как отмечается, результаты анализов отрицательные, однако семья изолировалась на даче.
Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 21:55Распространение нового коронавируса
Саша Спилберг заразилась коронавирусом
060672
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московский уголовный розыскМихаил ЕфремовОбщество
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