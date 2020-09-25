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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577740274.html
Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией
Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:57
2020-09-25T08:38
протесты в белоруссии
сергей дылевский
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a>.Оппозиционер также добавил, что, по его мнению, в белорусском обществе нет антироссийских настроений: "Есть настороженность, но антироссийских настроений в обществе я ни у кого из знакомых не видел, хотя общаюсь с самыми разными людьми".Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577740141.html
https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577739937.html
То есть пан с татуировкой "погони" предлагает России с Беларусью расторгнуть брак и остаться друзьями... ))
24
Этот призыв актуален только до тех пор пока опозиция не у власти. Как только опозиция придет к власти то будет Украина 2.0 ! Опозиция будет делать так как это нужно Польше и Прибалтике а тем уже как нужно говорят из США. Вот такая вот не хитрая схема.
24
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белоруссия
РИА Новости
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сергей дылевский, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией

07:57 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
2330
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.
"Есть у людей такие настроения - некие опасения, что Россия может вторгнуться на территорию Беларуси. И я тоже считаю, что присоединение к России - это было бы плохо, мы должны быть суверенным государством", - рассказал Дылевский РИА Новости. При этом он отметил, что не против "добрососедских, дружеских" отношений с РФ.
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
07:43Протесты в Белоруссии
Белорусский оппозиционер не поддержал нападения на ОМОН
"Мы все понимаем, что у нас 75-80% экономических связей именно с Россией. Попытка это обрезать - все равно что ножом попилить себе ногу. Остаться инвалидом просто", - добавил Дылевский.
Оппозиционер также добавил, что, по его мнению, в белорусском обществе нет антироссийских настроений: "Есть настороженность, но антироссийских настроений в обществе я ни у кого из знакомых не видел, хотя общаюсь с самыми разными людьми".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
07:38Протесты в Белоруссии
Белорусский оппозиционер после освобождения рассказал об условиях в СИЗО
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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161410129
Обсудить8
Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
То есть пан с татуировкой "погони" предлагает России с Беларусью расторгнуть брак и остаться друзьями... ))
25 сентября, 08:12
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
2200002
Этот призыв актуален только до тех пор пока опозиция не у власти. Как только опозиция придет к власти то будет Украина 2.0 ! Опозиция будет делать так как это нужно Польше и Прибалтике а тем уже как нужно говорят из США. Вот такая вот не хитрая схема.
25 сентября, 08:14
Andrej KozakovAndrej Kozakov
2001003
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