https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577740274.html

Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией

Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:57

2020-09-25T07:57

2020-09-25T08:38

протесты в белоруссии

сергей дылевский

светлана алексиевич

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a>.Оппозиционер также добавил, что, по его мнению, в белорусском обществе нет антироссийских настроений: "Есть настороженность, но антироссийских настроений в обществе я ни у кого из знакомых не видел, хотя общаюсь с самыми разными людьми".Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577740141.html

https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577739937.html

Ярослав Погодин То есть пан с татуировкой "погони" предлагает России с Беларусью расторгнуть брак и остаться друзьями... )) 24

Andrej Kozakov Этот призыв актуален только до тех пор пока опозиция не у власти. Как только опозиция придет к власти то будет Украина 2.0 ! Опозиция будет делать так как это нужно Польше и Прибалтике а тем уже как нужно говорят из США. Вот такая вот не хитрая схема. 24

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире