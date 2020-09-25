Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией
07:57 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.
"Есть у людей такие настроения - некие опасения, что Россия может вторгнуться на территорию Беларуси. И я тоже считаю, что присоединение к России - это было бы плохо, мы должны быть суверенным государством", - рассказал Дылевский РИА Новости. При этом он отметил, что не против "добрососедских, дружеских" отношений с РФ.
"Мы все понимаем, что у нас 75-80% экономических связей именно с Россией. Попытка это обрезать - все равно что ножом попилить себе ногу. Остаться инвалидом просто", - добавил Дылевский.
Оппозиционер также добавил, что, по его мнению, в белорусском обществе нет антироссийских настроений: "Есть настороженность, но антироссийских настроений в обществе я ни у кого из знакомых не видел, хотя общаюсь с самыми разными людьми".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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