https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577740184.html

Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции

Лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский планирует продолжать работу в координационном совете оппозиции Белоруссии, рассказал он РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:47

2020-09-25T07:47

2020-09-25T07:47

протесты в белоруссии

сергей дылевский

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Лидер стачкома МТЗ <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> планирует продолжать работу в координационном совете оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, рассказал он РИА Новости.В то же время Дылевский в ходе разговора с РИА Новости несколько раз отмечал, что не планирует становиться профессиональным политиком и не считает это занятие пригодным для себя.Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/dubinki-i-vodomety-protesty-v-belorussii-vspykhnuli-s-novoy-siloy-1577729931.html

https://ria.ru/20200924/minsk-1577722183.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, белоруссия, в мире