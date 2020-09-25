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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577740184.html
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции
Лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский планирует продолжать работу в координационном совете оппозиции Белоруссии, рассказал он РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:47
2020-09-25T07:47
протесты в белоруссии
сергей дылевский
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Лидер стачкома МТЗ <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> планирует продолжать работу в координационном совете оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, рассказал он РИА Новости.В то же время Дылевский в ходе разговора с РИА Новости несколько раз отмечал, что не планирует становиться профессиональным политиком и не считает это занятие пригодным для себя.Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200924/dubinki-i-vodomety-protesty-v-belorussii-vspykhnuli-s-novoy-siloy-1577729931.html
https://ria.ru/20200924/minsk-1577722183.html
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сергей дылевский, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции

07:47 25.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский планирует продолжать работу в координационном совете оппозиции Белоруссии, рассказал он РИА Новости.
"Да, планирую. Я понимаю, что это нужная для страны структура в данный момент. Она нужна людям, останавливаться и выходить из состава совета я не считаю нужным. Более того, я считаю действия совета абсолютно законными", - рассказал Дылевский. Он добавил, что в будущем, возможно, выйдет из совета в том случае, если поймет, что "сделал все, что мог".
В то же время Дылевский в ходе разговора с РИА Новости несколько раз отмечал, что не планирует становиться профессиональным политиком и не считает это занятие пригодным для себя.
Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.
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Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силойВ Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Вчера, 17:26Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийБелоруссияВ мире
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