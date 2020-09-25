https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577740141.html

Белорусский оппозиционер не поддержал нападения на ОМОН

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский считает закономерными нападения на силовиков на акциях протеста, но не одобряет их. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:43

2020-09-25T07:43

2020-09-25T08:38

протесты в белоруссии

сергей дылевский

светлана алексиевич

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Член координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> считает закономерными нападения на силовиков на акциях протеста, но не одобряет их.Член координационного совета оппозиции Белоруссии, глава стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский осудил действия силовиков при разгонах акций 23 сентября.В Минске и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 23 сентября прошли протестные акции после инаугурации президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. В бойцов ОМОН на акциях в Минске бросали бутылки и овощи, а также минимум один раз участники акции попытались пойти в наступление на силовиков. МВД республики сообщало, что в разных городах "протесты приобрели агрессивный характер", в силовиков бросали камни и "иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577739937.html

https://ria.ru/20200924/dubinki-i-vodomety-protesty-v-belorussii-vspykhnuli-s-novoy-siloy-1577729931.html

Ярослав Погодин Вот закон Беларуси и измеряет этот результат... То что не поддержал нападения молодец, но мы видим по пани Тихановской цену словам оппозиции 15

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире