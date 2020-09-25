Белорусский оппозиционер не поддержал нападения на ОМОН
07:43 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский считает закономерными нападения на силовиков на акциях протеста, но не одобряет их.
"Это закономерный результат. Я боялся, что это будет, но в то же время ждал, что такое может быть. С этими избиениями (силовиками протестующих - ред.) - люди пока терпят, но скоро дойдут до точки кипения. Уже это началось: я вчера видел, как начали бутылки кидать. Я лично такие методы не одобряю", - рассказал Дылевский в разговоре с РИА Новости.
Член координационного совета оппозиции Белоруссии, глава стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский осудил действия силовиков при разгонах акций 23 сентября.
"Я следил (за тем, что происходило). Жесть происходила. В первые же минуты задержаний пролилась кровь - женщине в возрасте разбили голову дубинкой, она потеряла сознание. На Дзержинском омоновцы разбили мужчине машину, а после задержали и обвинили в езде в нетрезвом состоянии", - заявил Дылевский РИА Новости.
В Минске и других городах Белоруссии 23 сентября прошли протестные акции после инаугурации президента страны Александра Лукашенко. В бойцов ОМОН на акциях в Минске бросали бутылки и овощи, а также минимум один раз участники акции попытались пойти в наступление на силовиков. МВД республики сообщало, что в разных городах "протесты приобрели агрессивный характер", в силовиков бросали камни и "иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений".
Вчера, 19:34Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силойВ Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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