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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577740141.html
Белорусский оппозиционер не поддержал нападения на ОМОН
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский считает закономерными нападения на силовиков на акциях протеста, но не одобряет их. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:43
2020-09-25T08:38
протесты в белоруссии
сергей дылевский
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Член координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> считает закономерными нападения на силовиков на акциях протеста, но не одобряет их.Член координационного совета оппозиции Белоруссии, глава стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский осудил действия силовиков при разгонах акций 23 сентября.В Минске и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 23 сентября прошли протестные акции после инаугурации президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. В бойцов ОМОН на акциях в Минске бросали бутылки и овощи, а также минимум один раз участники акции попытались пойти в наступление на силовиков. МВД республики сообщало, что в разных городах "протесты приобрели агрессивный характер", в силовиков бросали камни и "иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577739937.html
https://ria.ru/20200924/dubinki-i-vodomety-protesty-v-belorussii-vspykhnuli-s-novoy-siloy-1577729931.html
Вот закон Беларуси и измеряет этот результат... То что не поддержал нападения молодец, но мы видим по пани Тихановской цену словам оппозиции
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белоруссия
РИА Новости
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сергей дылевский, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер не поддержал нападения на ОМОН

07:43 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский считает закономерными нападения на силовиков на акциях протеста, но не одобряет их.
"Это закономерный результат. Я боялся, что это будет, но в то же время ждал, что такое может быть. С этими избиениями (силовиками протестующих - ред.) - люди пока терпят, но скоро дойдут до точки кипения. Уже это началось: я вчера видел, как начали бутылки кидать. Я лично такие методы не одобряю", - рассказал Дылевский в разговоре с РИА Новости.
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
07:38Протесты в Белоруссии
Белорусский оппозиционер после освобождения рассказал об условиях в СИЗО
Член координационного совета оппозиции Белоруссии, глава стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский осудил действия силовиков при разгонах акций 23 сентября.
"Я следил (за тем, что происходило). Жесть происходила. В первые же минуты задержаний пролилась кровь - женщине в возрасте разбили голову дубинкой, она потеряла сознание. На Дзержинском омоновцы разбили мужчине машину, а после задержали и обвинили в езде в нетрезвом состоянии", - заявил Дылевский РИА Новости.
В Минске и других городах Белоруссии 23 сентября прошли протестные акции после инаугурации президента страны Александра Лукашенко. В бойцов ОМОН на акциях в Минске бросали бутылки и овощи, а также минимум один раз участники акции попытались пойти в наступление на силовиков. МВД республики сообщало, что в разных городах "протесты приобрели агрессивный характер", в силовиков бросали камни и "иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений".
Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силой - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 19:34
Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силойВ Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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61010015
Обсудить2
Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот закон Беларуси и измеряет этот результат... То что не поддержал нападения молодец, но мы видим по пани Тихановской цену словам оппозиции
25 сентября, 08:05
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1300002
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