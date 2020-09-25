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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577739937.html
Белорусский оппозиционер после освобождения рассказал об условиях в СИЗО
Освобожденный член Координационного совета оппозиции Белоруссии, лидер стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский рассказал РИА Новости,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:38
2020-09-25T07:42
протесты в белоруссии
сергей дылевский
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Освобожденный член Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, лидер стачкома Минского тракторостроительного завода <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> рассказал РИА Новости, что в изоляторах, где он отбывал административный арест, насилие к нему не применялось, но присутствовал сильный неприятный запах.Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.При этом он отметил, что сотрудники изоляторов в Жодино (<a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минская область</a>) и на улице Окрестина в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> относились к нему в большинстве своем нормально."В отношении настроений сотрудников были ярые сторонники действующей власти, но их было меньшинство. Подавляющее большинство либо абсолютно нейтральное, то есть люди просто делают свою работу, либо те, кто лояльно к нам относились", - добавил Дылевский.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577294793.html
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html
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сергей дылевский, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер после освобождения рассказал об условиях в СИЗО

07:38 25.09.2020 (обновлено: 07:42 25.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Освобожденный член Координационного совета оппозиции Белоруссии, лидер стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский рассказал РИА Новости, что в изоляторах, где он отбывал административный арест, насилие к нему не применялось, но присутствовал сильный неприятный запах.
Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.
"Насилия никакого не было. В то же время условия там были тяжелые: находиться там неприятно. Казалось, что в камере до меня жили годами бомжи - запах очень сильный. Еду там есть просто невозможно", - сказал оппозиционер.
При этом он отметил, что сотрудники изоляторов в Жодино (Минская область) и на улице Окрестина в Минске относились к нему в большинстве своем нормально.
"В отношении настроений сотрудников были ярые сторонники действующей власти, но их было меньшинство. Подавляющее большинство либо абсолютно нейтральное, то есть люди просто делают свою работу, либо те, кто лояльно к нам относились", - добавил Дылевский.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 03:07Протесты в Белоруссии
Названы самые популярные в западных СМИ белорусские оппозиционеры
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 13:36Протесты в Белоруссии
Латушко назвал условия диалога оппозиции и властей Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийБелоруссияВ мире
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