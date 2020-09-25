https://ria.ru/20200925/dylevskiy-1577739937.html

Белорусский оппозиционер после освобождения рассказал об условиях в СИЗО

Освобожденный член Координационного совета оппозиции Белоруссии, лидер стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский рассказал РИА Новости,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:38

2020-09-25T07:38

2020-09-25T07:42

протесты в белоруссии

сергей дылевский

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Освобожденный член Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, лидер стачкома Минского тракторостроительного завода <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> рассказал РИА Новости, что в изоляторах, где он отбывал административный арест, насилие к нему не применялось, но присутствовал сильный неприятный запах.Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.При этом он отметил, что сотрудники изоляторов в Жодино (<a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минская область</a>) и на улице Окрестина в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> относились к нему в большинстве своем нормально."В отношении настроений сотрудников были ярые сторонники действующей власти, но их было меньшинство. Подавляющее большинство либо абсолютно нейтральное, то есть люди просто делают свою работу, либо те, кто лояльно к нам относились", - добавил Дылевский.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577294793.html

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, белоруссия, в мире