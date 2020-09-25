https://ria.ru/20200925/dtp-1577787435.html
В Москве автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе
Несовершеннолетняя девочка госпитализирована в Москве после того, как ее сбила иномарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:12
2020-09-25T18:12
2020-09-25T18:12
россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Несовершеннолетняя девочка госпитализирована в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после того, как ее сбила иномарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a>.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшей девочке 8 лет. По его данным, ребенка сбили в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.Проводится проверка.
https://ria.ru/20200925/dtp-1577754791.html
3
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия