https://ria.ru/20200925/dtp-1577787435.html

В Москве автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе

Несовершеннолетняя девочка госпитализирована в Москве после того, как ее сбила иномарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:12

2020-09-25T18:12

2020-09-25T18:12

россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Несовершеннолетняя девочка госпитализирована в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после того, как ее сбила иномарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a>.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшей девочке 8 лет. По его данным, ребенка сбили в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.Проводится проверка.

https://ria.ru/20200925/dtp-1577754791.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия