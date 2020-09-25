Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/dtp-1577754791.html
В Москве мотоциклист сбил ребенка
2020-09-25T11:46
2020-09-25T12:29
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577754776_0:64:1280:784_1400x0_80_0_0_319276cfc6f0a528bc84b3d386fcb437.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Водитель мотоцикла сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в два автомобиля на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По его словам, после этого мотоциклист врезался в два автомобиля.Ребенок госпитализирован. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577754776_216:87:1145:784_1400x0_80_0_0_19bfb4d1e53025b7d16d04d18af43123.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве мотоциклист сбил ребенка

11:46 25.09.2020 (обновлено: 12:29 25.09.2020)
2076
© Фото : telegram-канал ДептрансДТП с участием мотоцикла на Коровинском шоссе
ДТП с участием мотоцикла на Коровинском шоссе - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : telegram-канал Дептранс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Водитель мотоцикла сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в два автомобиля на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 10.50 на Коровинском шоссе 23-летний водитель мотоцикла совершил наезд на ребенка 10 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого мотоциклист врезался в два автомобиля.Ребенок госпитализирован. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
1148211
Обсудить0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Москве автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Посетители у автомобиля BMW Concept 4 на международном автомобильном салоне во Франкфурте
Дизайнер ВАЗ-2110 раскритиковал внешний вид BMW
Погибший лес к востоку от Норильска
Ученые нашли причину массовой гибели лесов под Норильском
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Сотрудник полиции
Полиция проверит информацию о нападении на семью в Москве
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге отпустили мужчину, избившего прохожую на глазах у детей
На месте ДТП с участием маршрутного такси в Московской области. 24 сентября 2020
В Подмосковье опрокинулся микроавтобус
Чернореченское водохранилище в Байдарской долине
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
В Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней девочки
Задержанного в Нижегородской области мужчину подозревают в двух убийствах
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
"Пробы ставить некуда": Пашаев назвал семью Захаровых неполноценной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Разработчик рассказал, как "Новичок" повлиял бы на лечение Навального
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния