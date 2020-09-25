https://ria.ru/20200925/dtp-1577754791.html
В Москве мотоциклист сбил ребенка
2020-09-25T11:46
2020-09-25T11:46
2020-09-25T12:29
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Водитель мотоцикла сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в два автомобиля на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По его словам, после этого мотоциклист врезался в два автомобиля.Ребенок госпитализирован. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия