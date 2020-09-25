https://ria.ru/20200925/dtp-1577744154.html
В Уфе столкнулись два автобуса
Два автобуса, следовавших в одном направлении, столкнулись в Уфе в пятницу утром, в результате произошедшего пострадала одна пассажирка, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:11
2020-09-25T10:11
2020-09-25T10:11
уфа
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Два автобуса, следовавших в одном направлении, столкнулись в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a> в пятницу утром, в результате произошедшего пострадала одна пассажирка, сообщает ГИБДД Башкирии.По информации ГИБДД, в результате аварии пострадала 30-летняя пассажирка. Подробности происшествия уточняются.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия