https://ria.ru/20200925/dtp-1577744154.html

В Уфе столкнулись два автобуса

Два автобуса, следовавших в одном направлении, столкнулись в Уфе в пятницу утром, в результате произошедшего пострадала одна пассажирка, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:11

2020-09-25T10:11

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уфа

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Два автобуса, следовавших в одном направлении, столкнулись в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a> в пятницу утром, в результате произошедшего пострадала одна пассажирка, сообщает ГИБДД Башкирии.По информации ГИБДД, в результате аварии пострадала 30-летняя пассажирка. Подробности происшествия уточняются.

уфа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия