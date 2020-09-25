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Куликово поле: вопросы и ответы
Подкаст посвящен 640-летию сражения. Вместе с экспертами музея-заповедника "Куликово поле" разбираем, почему это сражение изменило историю, и отделяем факты от легенд.
https://ria.ru/20200925/donskoy-1577765526.html
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли?
Битву на Куликовом поле считают поворотным моментом на пути освобождения от золотоордынского ига, одним из главных событий XIV века, объединившем народ Руси. Как происходило Куликовское сражение? Какие важные события к нему вели? И главное - как московскому князю Дмитрию удалось объединить разрозненные княжества Руси на бой против захватчиков?
2020-09-25T14:00
2020-09-25T14:00
куликово поле: вопросы и ответы
средневековье
подкаст
социальный навигатор
"куликово поле"
дмитрий донской
куликовская битва
куликово поле (заповедник)
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Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли?
Битву на Куликовом поле считают поворотным моментом на пути освобождения от золотоордынского ига, одним из главных событий XIV века, объединившем народ Руси. Как происходило Куликовское сражение? Какие важные события к нему вели? И главное - как московскому князю Дмитрию удалось объединить разрозненные княжества Руси на бой против захватчиков?
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником <a href="https://kulpole.ru/" target="_blank">"Куликово поле"</a> при поддержке фонда <a href="https://fond.historyrussia.org/" target="_blank">"История Отечества"</a>.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/id1531439966" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2t1bGlrb3ZvX3BvbGUueG1s" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/12170570" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%3A-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-id3318308?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/kulikovo-pole-voprosy-i-otvety" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод подготовила Артём БуфтякГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Игорь КривицкийМонтаж Андрея Темнова
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аудио, средневековье, подкаст, социальный навигатор, "куликово поле", дмитрий донской, куликовская битва, куликово поле (заповедник), воин, православие, история

Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли?

14:00 25.09.2020
278
Куликово поле: вопросы и ответы
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Битву на Куликовом поле считают поворотным моментом на пути освобождения от золотоордынского ига, одним из главных событий XIV века, объединившем народ Руси. Как происходило Куликовское сражение? Какие важные события к нему вели? И главное - как московскому князю Дмитрию удалось объединить разрозненные княжества Руси на бой против захватчиков?
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" при поддержке фонда "История Отечества".
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Эпизод подготовила Артём Буфтяк
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
1718003
Обсудить2
Куликово поле: вопросы и ответыСредневековьеПодкастСоциальный навигатор"Куликово поле"Дмитрий ДонскойКуликовская битваКуликово поле (заповедник)воинПравославиеистория
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