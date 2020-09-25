https://ria.ru/20200925/donskoy-1577765526.html

Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли?

Битву на Куликовом поле считают поворотным моментом на пути освобождения от золотоордынского ига, одним из главных событий XIV века, объединившем народ Руси. Как происходило Куликовское сражение? Какие важные события к нему вели? И главное - как московскому князю Дмитрию удалось объединить разрозненные княжества Руси на бой против захватчиков?

2020-09-25T14:00

2020-09-25T14:00

2020-09-25T14:00

куликово поле: вопросы и ответы

средневековье

подкаст

социальный навигатор

"куликово поле"

дмитрий донской

куликовская битва

куликово поле (заповедник)

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Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли? Битву на Куликовом поле считают поворотным моментом на пути освобождения от золотоордынского ига, одним из главных событий XIV века, объединившем народ Руси. Как происходило Куликовское сражение? Какие важные события к нему вели? И главное - как московскому князю Дмитрию удалось объединить разрозненные княжества Руси на бой против захватчиков?

Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником <a href="https://kulpole.ru/" target="_blank">"Куликово поле"</a> при поддержке фонда <a href="https://fond.historyrussia.org/" target="_blank">"История Отечества"</a>.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/id1531439966" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2t1bGlrb3ZvX3BvbGUueG1s" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/12170570" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%3A-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-id3318308?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/kulikovo-pole-voprosy-i-otvety" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод подготовила Артём БуфтякГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Игорь КривицкийМонтаж Андрея Темнова

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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