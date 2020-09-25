https://ria.ru/20200925/dollar-1577781563.html
Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля
Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:53
2020-09-25T16:53
2020-09-25T17:15
московская биржа
россия
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск пятницы рос на 1,11 рубля – до 78,25 рубля.
https://ria.ru/20200908/evro-dollar-1576895432.html
Вячеслав Володько
Молодцы конечно эффект бездарной политики государства, умеют лишь налоги поднимать, да национальную валюту гробить, а народ лишь беднее становится браво
23
Степан Краснов
Ну и фиг с ним.
20
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, россия, динамика курсов валют, экономика