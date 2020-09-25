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https://ria.ru/20200925/dollar-1577781563.html
Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля
Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:53
2020-09-25T17:15
московская биржа
россия
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск пятницы рос на 1,11 рубля – до 78,25 рубля.
https://ria.ru/20200908/evro-dollar-1576895432.html
Молодцы конечно эффект бездарной политики государства, умеют лишь налоги поднимать, да национальную валюту гробить, а народ лишь беднее становится браво
23
Ну и фиг с ним.
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россия
РИА Новости
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московская биржа, россия, динамика курсов валют, экономика

Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля

16:53 25.09.2020 (обновлено: 17:15 25.09.2020)
3625
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве.
Электронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск пятницы рос на 1,11 рубля – до 78,25 рубля.
Электронное табло с символикой евро и доллара - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00
Доллару предрекли обвал на треть. Стоит ли скупать евро
217221016
Обсудить8
Московская биржаРоссияДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
Молодцы конечно эффект бездарной политики государства, умеют лишь налоги поднимать, да национальную валюту гробить, а народ лишь беднее становится браво
25 сентября, 17:00
ВВВячеслав Володько
1810004
Ну и фиг с ним.
25 сентября, 16:55
Степан КрасновСтепан Краснов
5000411
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