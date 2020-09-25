https://ria.ru/20200925/dividendy-1577761138.html
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:54
2020-09-25T12:54
2020-09-25T12:54
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577705065_0:96:3072:1824_1400x0_80_0_0_afc25442ce8d933399948864325583f1.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Акционеры <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> на годовом собрании в пятницу одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, следует из сообщения банка.Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 5 октября.В начале апреля <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> закрыл сделку по приобретению у <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, теперь правительству принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля правительства в уставном капитале банка - 50% плюс одна акция. Доля нерезидентов в капитале Сбербанка составляет 43,75%, юрлиц-резидентов - около 2,25%, частных инвесторов - 4%.Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году выросла на 1,6% по сравнению с 2018 годом - до 845 миллиардов рублей.По итогам 2018 года банк направил на дивиденды 361,4 миллиарда рублей, или 43,5% чистой прибыли по МСФО, увеличив выплаты на треть по сравнению с предыдущим годом. Согласно решению акционеров, сумма дивидендов по итогам 2019 года будет еще на 17% выше.
https://ria.ru/20200924/sber-1577712776.html
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577705065_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_35acc7d482f215f59ab5f22cd872c67b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика