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https://ria.ru/20200925/dividendy-1577761138.html
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:54
2020-09-25T12:54
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Акционеры <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> на годовом собрании в пятницу одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, следует из сообщения банка.Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 5 октября.В начале апреля <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> закрыл сделку по приобретению у <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, теперь правительству принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля правительства в уставном капитале банка - 50% плюс одна акция. Доля нерезидентов в капитале Сбербанка составляет 43,75%, юрлиц-резидентов - около 2,25%, частных инвесторов - 4%.Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году выросла на 1,6% по сравнению с 2018 годом - до 845 миллиардов рублей.По итогам 2018 года банк направил на дивиденды 361,4 миллиарда рублей, или 43,5% чистой прибыли по МСФО, увеличив выплаты на треть по сравнению с предыдущим годом. Согласно решению акционеров, сумма дивидендов по итогам 2019 года будет еще на 17% выше.
https://ria.ru/20200924/sber-1577712776.html
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РИА Новости
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сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

12:54 25.09.2020
2492
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, следует из сообщения банка.
Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 5 октября.
В начале апреля Минфин закрыл сделку по приобретению у ЦБ пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, теперь правительству принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля правительства в уставном капитале банка - 50% плюс одна акция. Доля нерезидентов в капитале Сбербанка составляет 43,75%, юрлиц-резидентов - около 2,25%, частных инвесторов - 4%.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году выросла на 1,6% по сравнению с 2018 годом - до 845 миллиардов рублей.
По итогам 2018 года банк направил на дивиденды 361,4 миллиарда рублей, или 43,5% чистой прибыли по МСФО, увеличив выплаты на треть по сравнению с предыдущим годом. Согласно решению акционеров, сумма дивидендов по итогам 2019 года будет еще на 17% выше.
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 15:18
Сбербанк представил новый бренд
11000623
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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