https://ria.ru/20200925/diplomy-1577761607.html

Белорусские студенты должны будут подтверждать дипломы польских вузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за то, чтобы белорусские студенты, которые закончили обучение в польских вузах, подтверждали свои дипломы при... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:01

2020-09-25T13:01

2020-09-25T13:11

протесты в белоруссии

александр лукашенко

польша

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> выступил за то, чтобы белорусские студенты, которые закончили обучение в польских вузах, подтверждали свои дипломы при устройстве на работу в Белоруссии.При этом он отметил, что в случае, если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Белоруссии, возможен вариант подтверждения в республике полученного диплома. "Они должны будут подтвердить здесь диплом", - сказал Лукашенко.В свою очередь представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА Новости, что республика готова оставить у себя выпускников из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине."Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. При чем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика", - отметил собеседник агентства.Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> от этого только выиграет. "Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве", - сказал он.По данным миннауки, ежегодно в польские вузы поступает несколько тысяч студентов из Белоруссии. Чаще всего они предпочитают такие вузы, как Варшавский университет, Университет Адама Мицкевича (<a href="http://ria.ru/location_Poznan/" target="_blank" data-auto="true">Познань</a>), Ягеллонский университет (<a href="http://ria.ru/location_Krakow/" target="_blank" data-auto="true">Краков</a>), Варшавский и Вроцлавский политехнические университеты, Главная торговая школа (<a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a>).В связи с последними событиями в Белоруссии ряд польских университетов выделили дополнительные места для студентов из Белоруссии и продлили для них сроки вступительной кампании.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html

https://ria.ru/20200925/belorussiya-1577756231.html

nakιs Kamakιs Судя по полякам образования им явно не хватает. Признавать или нет тот или иной диплом это всегда внутреннее дело государства. Поляки признают белорусские или российские дипломы? 250

Dimon Трампов Да! Эпидемия Covid-19 показала чего стоят дипломы по медицине на западе. Уж про эту дисциплину промолчали бы. Или Польша уже победила Covid-19? 249

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, польша, белоруссия, сша, в мире