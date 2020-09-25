Белорусские студенты должны будут подтверждать дипломы польских вузов
13:01 25.09.2020 (обновлено: 13:11 25.09.2020)
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за то, чтобы белорусские студенты, которые закончили обучение в польских вузах, подтверждали свои дипломы при устройстве на работу в Белоруссии.
"Поляки, несмотря на то, что граница закрыта (введены ограничения из-за COVID-19 – ред.), своих студентов "забрали", две тысячи человек (из Белоруссии - ред.) обучаются там", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
При этом он отметил, что в случае, если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Белоруссии, возможен вариант подтверждения в республике полученного диплома. "Они должны будут подтвердить здесь диплом", - сказал Лукашенко.
В свою очередь представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА Новости, что республика готова оставить у себя выпускников из Белоруссии, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.
"Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире", - заявил РИА Новости представитель министерства науки и высшего образования Польши.
"Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. При чем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика", - отметил собеседник агентства.
Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет. "Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве", - сказал он.
По данным миннауки, ежегодно в польские вузы поступает несколько тысяч студентов из Белоруссии. Чаще всего они предпочитают такие вузы, как Варшавский университет, Университет Адама Мицкевича (Познань), Ягеллонский университет (Краков), Варшавский и Вроцлавский политехнические университеты, Главная торговая школа (Варшава).
В связи с последними событиями в Белоруссии ряд польских университетов выделили дополнительные места для студентов из Белоруссии и продлили для них сроки вступительной кампании.
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