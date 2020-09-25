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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/diplomy-1577761607.html
Белорусские студенты должны будут подтверждать дипломы польских вузов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за то, чтобы белорусские студенты, которые закончили обучение в польских вузах, подтверждали свои дипломы при... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:01
2020-09-25T13:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> выступил за то, чтобы белорусские студенты, которые закончили обучение в польских вузах, подтверждали свои дипломы при устройстве на работу в Белоруссии.При этом он отметил, что в случае, если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Белоруссии, возможен вариант подтверждения в республике полученного диплома. "Они должны будут подтвердить здесь диплом", - сказал Лукашенко.В свою очередь представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА Новости, что республика готова оставить у себя выпускников из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине."Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. При чем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика", - отметил собеседник агентства.Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> от этого только выиграет. "Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве", - сказал он.По данным миннауки, ежегодно в польские вузы поступает несколько тысяч студентов из Белоруссии. Чаще всего они предпочитают такие вузы, как Варшавский университет, Университет Адама Мицкевича (<a href="http://ria.ru/location_Poznan/" target="_blank" data-auto="true">Познань</a>), Ягеллонский университет (<a href="http://ria.ru/location_Krakow/" target="_blank" data-auto="true">Краков</a>), Варшавский и Вроцлавский политехнические университеты, Главная торговая школа (<a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a>).В связи с последними событиями в Белоруссии ряд польских университетов выделили дополнительные места для студентов из Белоруссии и продлили для них сроки вступительной кампании.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html
https://ria.ru/20200925/belorussiya-1577756231.html
Судя по полякам образования им явно не хватает. Признавать или нет тот или иной диплом это всегда внутреннее дело государства. Поляки признают белорусские или российские дипломы?
250
Да! Эпидемия Covid-19 показала чего стоят дипломы по медицине на западе. Уж про эту дисциплину промолчали бы. Или Польша уже победила Covid-19?
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польша
белоруссия
сша
РИА Новости
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александр лукашенко, польша, белоруссия, сша, в мире

Белорусские студенты должны будут подтверждать дипломы польских вузов

13:01 25.09.2020 (обновлено: 13:11 25.09.2020)
198573
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Вроцлав. Польша
Города мира. Вроцлав. Польша - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за то, чтобы белорусские студенты, которые закончили обучение в польских вузах, подтверждали свои дипломы при устройстве на работу в Белоруссии.
"Поляки, несмотря на то, что граница закрыта (введены ограничения из-за COVID-19 – ред.), своих студентов "забрали", две тысячи человек (из Белоруссии - ред.) обучаются там", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
При этом он отметил, что в случае, если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Белоруссии, возможен вариант подтверждения в республике полученного диплома. "Они должны будут подтвердить здесь диплом", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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В свою очередь представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА Новости, что республика готова оставить у себя выпускников из Белоруссии, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.
"Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире", - заявил РИА Новости представитель министерства науки и высшего образования Польши.
"Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. При чем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика", - отметил собеседник агентства.
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Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет. "Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве", - сказал он.
По данным миннауки, ежегодно в польские вузы поступает несколько тысяч студентов из Белоруссии. Чаще всего они предпочитают такие вузы, как Варшавский университет, Университет Адама Мицкевича (Познань), Ягеллонский университет (Краков), Варшавский и Вроцлавский политехнические университеты, Главная торговая школа (Варшава).
В связи с последними событиями в Белоруссии ряд польских университетов выделили дополнительные места для студентов из Белоруссии и продлили для них сроки вступительной кампании.
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Польша не намерена разрывать дипотношения с Белоруссией
5458819143681
Обсудить36
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Судя по полякам образования им явно не хватает. Признавать или нет тот или иной диплом это всегда внутреннее дело государства. Поляки признают белорусские или российские дипломы?
25 сентября, 13:11
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
220300028
Да! Эпидемия Covid-19 показала чего стоят дипломы по медицине на западе. Уж про эту дисциплину промолчали бы. Или Польша уже победила Covid-19?
25 сентября, 13:06
Dimon ТрамповDimon Трампов
202800039
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