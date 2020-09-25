https://ria.ru/20200925/deti-1577776905.html
В России изменятся правила размещения детей в оздоровительных лагерях
Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России теперь будет запрещено, если там... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:48
2020-09-25T15:48
2020-09-25T15:48
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России теперь будет запрещено, если там имеется только один эвакуационный выход, говорится в постановлении правительства РФ "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество