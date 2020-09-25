https://ria.ru/20200925/deti-1577776905.html

В России изменятся правила размещения детей в оздоровительных лагерях

Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России теперь будет запрещено, если там... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:48

2020-09-25T15:48

2020-09-25T15:48

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России теперь будет запрещено, если там имеется только один эвакуационный выход, говорится в постановлении правительства РФ "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/razorenie-1577329627.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество