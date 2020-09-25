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В России изменятся правила размещения детей в оздоровительных лагерях
Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России теперь будет запрещено, если там... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:48
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общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России теперь будет запрещено, если там имеется только один эвакуационный выход, говорится в постановлении правительства РФ "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.
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общество

В России изменятся правила размещения детей в оздоровительных лагерях

15:48 25.09.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский отдых в оздоровительном лагере
Детский отдых в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Детский отдых в оздоровительном лагере. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России теперь будет запрещено, если там имеется только один эвакуационный выход, говорится в постановлении правительства РФ "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".
"В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом", - отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.
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