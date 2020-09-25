https://ria.ru/20200925/deti-1577744546.html
Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты пособий на... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:20
2020-09-25T10:20
2020-09-25T10:20
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/92/1555669239_333:0:3033:1519_1400x0_80_0_0_5c869b74a29a58f0ecc4cb0e51e9b5a0.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты пособий на третьего ребёнка, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> правительства РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка", - говорится в сообщении.По данным на сайте, всего в списке 76 территорий. Помощь федерального центра будет оказана субъектам, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает двух. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет.Добавляется, что софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости.
https://ria.ru/20200904/naselenie-1576714318.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155566/92/1555669239_656:0:3045:1792_1400x0_80_0_0_a2104cbda0183b7aea9669e45f8d81f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты пособий на третьего ребёнка, сообщается на сайте
правительства РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка", - говорится в сообщении.
По данным на сайте, всего в списке 76 территорий. Помощь федерального центра будет оказана субъектам, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает двух. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет.
Добавляется, что софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости.