https://ria.ru/20200925/deti-1577744546.html

Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты пособий на... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:20

2020-09-25T10:20

2020-09-25T10:20

россия

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты пособий на третьего ребёнка, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> правительства РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка", - говорится в сообщении.По данным на сайте, всего в списке 76 территорий. Помощь федерального центра будет оказана субъектам, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает двух. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет.Добавляется, что софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости.

https://ria.ru/20200904/naselenie-1576714318.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество