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Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты пособий на... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:20
2020-09-25T10:20
россия
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты пособий на третьего ребёнка, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> правительства РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка", - говорится в сообщении.По данным на сайте, всего в списке 76 территорий. Помощь федерального центра будет оказана субъектам, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает двух. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет.Добавляется, что софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости.
https://ria.ru/20200904/naselenie-1576714318.html
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россия, михаил мишустин, общество

Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка

10:20 25.09.2020
610
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты пособий на третьего ребёнка, сообщается на сайте правительства РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка", - говорится в сообщении.
По данным на сайте, всего в списке 76 территорий. Помощь федерального центра будет оказана субъектам, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает двух. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет.
Добавляется, что софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости.
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