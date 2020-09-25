https://ria.ru/20200925/delfiny-1577743465.html

В Австралии спасли около ста дельфинов, выбросившихся на берег

Спасены по меньшей мере 94 черных дельфина из числа гринд, выбросившихся на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания, они были отпущены в... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:54

2020-09-25T09:54

2020-09-25T09:54

тасмания

австралия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Спасены по меньшей мере 94 черных дельфина из числа гринд, выбросившихся на мелководье у западного побережья австралийского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofTasmania/" target="_blank" data-auto="true">Тасмания</a>, они были отпущены в море, сообщает телеканал <a href="https://www.abc.net.au/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC</a>.В понедельник на мелководье в заливе Маккуори обнаружили порядка 270 дельфинов-гринд. В среду была обнаружена еще одна группа из 200 дельфинов на отмели. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 380 дельфинов-гринд погибли. Утром в пятницу местные службы уточнили число погибших особей, снизив его до 350.Операция по спасению выживших дельфинов продолжается уже несколько дней. В ней задействованы десятки спасателей и добровольцев. К вечеру четверга количество спасенных особей возросло до 88, еще шесть были спасены в пятницу утром. Как сообщается, власти не теряют надежду спасти еще 12 дельфинов.Как ранее заявил биолог Крис Карлайон, количество выбросившихся на берег дельфинов стало рекордным для Тасмании. Специалисты все еще пытаются установить причину.Гринды, или черные дельфины - морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метров, полностью окрашено в черный цвет, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес дельфина составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются и особи весом более 2 тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру - как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. В основном это происходит в летние месяцы, когда стаи млекопитающих мигрируют в антарктические воды или возвращаются оттуда мимо побережья островного государства. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются помочь ей и в итоге разделяют ее судьбу.

https://ria.ru/20200728/1575018733.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тасмания, австралия, в мире