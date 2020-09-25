https://ria.ru/20200925/dagestan-1577643779.html

Отшельники из Дагестана: будни последних жителей высокогорного аула

Аул Чаях в Лакском районе чуть было не стал деревней-призраком. В сороковые людей отсюда переселили на равнину — всех, кроме семьи Абакара Магдиева. Его братья... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:00

2020-09-25T10:22

кавказ

пенсионеры

махачкала

дети

семья

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Аул Чаях в Лакском районе чуть было не стал деревней-призраком. В сороковые людей отсюда переселили на равнину — всех, кроме семьи Абакара Магдиева. Его братья и сестры перебрались в город, дети выросли и разъехались. Больше 50 лет Абакар с супругой Муминат тут живут одни. О том, что их держит и как они справляются, — в материале РИА Новости.Завет отцаАбакар Магдиев уверенно ступает по каменистым тропинкам, ловко взбирается по горным склонам. Молодежь, не привыкшая к такой местности, за ним не поспевает. И не скажешь, что горцу в этом году исполнилось восемьдесят.На его глазах Чаях из многолюдного и процветающего села с тысячелетней историей превратился во всеми забытое место. Раньше здесь жили лакцы — представители коренного народа Северного Кавказа. В 1944-м постановили в одночасье "спустить их с гор" на равнину — в Билтаул Ауховского района."Сложно сказать зачем. Военное время, как-никак. Надо — значит надо, — разводит руками Абакар. — Отец годом ранее вернулся с фронта с тяжелыми ранениями. К нему не раз приходили и просили покинуть аул — категорически отказался, не сдвинулся с места. Он потерял почти все пальцы на руках и ногах, защищая родину. А родина для него прежде всего — Чаях".У Абакара два брата и две сестры. Все, кроме него, уехали. Магдиев окончил только четыре класса — надо было помогать родителям по дому. Потом устроился в колхоз чабаном. Там и встретил будущую жену — Муминат Ахмедову. Она работала дояркой, сама родом из соседнего села Гуйми. В школе не доучилась по той же причине, что и Абакар.Поженились в 1967-м, поселились в доме мужа вместе с его родителями. Через два года сакля опустела: ушел из жизни отец Магдиева, мать вскоре уехала к другому сыну в Махачкалу. Абакар с женой остались в селе одни."Перед смертью отец дал напутствие — не покидать аул, пока не потухнет последний очаг, — вспоминает пенсионер. — Теперь горит только наш. Я рад, что сдержал слово и выполнил завет".Жизнь в аулеС годами просторный дом Абакара и Муминат вновь ожил — родились двое сыновей и три дочери. Мать и отец сделали все, чтобы дети росли без нужды. И теперь гордятся: у всех пятерых — высшее образование."Устроили их в школу в Махачкале. От нас примерно три часа езды в одну сторону. Отдавать в интернат не хотели, скопили на частный дом — там они и жили все вместе, пока учились. Присматривали за ними по очереди дяди и тети, которые давно перебрались семьями в город. А мы с Муминат приезжали каждую неделю", — рассказывает пастух.После развала колхоза Магдиевы взяли в аренду землю, завели хозяйство. Скот держат до сих пор — 30 телят, 40 коров. Есть куры и пасека."Восемь фляг по 20 литров — столько меда собираем в лучшие годы, — не скрывает гордости хозяин. — Сейчас вышло меньше. Все раздаю детям и внукам, которых у нас уже одиннадцать. Раньше разводили овец. Но с недавних пор перестали — за ними глаз да глаз, волки охотятся. А я уже не такой подвижный".Распорядок дня у Магдиевых сложился давно — Абакар встает с рассветом, пасет животных, возвращается под вечер. Супруга доит коров, выхаживает новорожденных телят, убирает, готовит. Еще варит сыр — за ним приезжают из всех ближайших селений.Три года назад у Муминат пропало зрение. Вся ответственность теперь на Абакаре, но он не жалуется. Говорит, здоровье позволяет, а это главное. К тому же домашние дела жена не бросила — "руки помнят".Живут Магдиевы, можно сказать, с удобствами — есть и электричество, и водопровод. Для кухни — газовые баллоны. В холодное время обогреваются печкой-буржуйкой. Мобильная связь действует, а вот с интернетом сложно — чтобы поймать устойчивый сигнал, нужно пройти пешком пару километров.Не хватает дорог — "хоть бы гравием посыпали". Из аула супруги выезжают редко. Больница, к примеру, в райцентре — селе Кумухе в 30 километрах от Чаяха. К врачам обращаются в крайнем случае, больше лечатся народными методами. Их аптека — горные склоны, где растут "травы от всех недугов".Ближайший продуктовый — тоже в Кумухе. Обычно до него подбрасывают знакомые из соседних деревень. Многие друзья юности Абакара ушли из жизни — помогают их дети.Родные сыновья и дочери тоже поддерживают. Все пятеро разъехались по разным городам России и мира. Но навещают регулярно. Не оставляют Абакара и Муминат в полном одиночестве — сменяют друг друга.Жизнь в Чаяхе, по словам чабана, тихая и размеренная. Происшествия — большая редкость. К примеру, в 2017-м выпал град размером с яйцо: перебил почти всех кур, порубил траву, продырявил крышу дома и стены фермы. Дети восстановили.Редкие гостиСупруги не любят покидать аул. Дочери и сыновья, что остались в Дагестане, иногда забирают их к себе. Но долго пенсионеры не выдерживают — просятся обратно.И не жалеют, что в свое время не последовали примеру односельчан. Живут мирно и спокойно, без споров и ругани. Одиночество, говорит глава семейства, только сплотило. И отшельниками себя не считают. За всем, что происходит в мире, следят по телевизору.Признаются, правда, что скучают по общению. В уютном доме Магдиевых гости бывают редко. Обычно — охотники и чабаны, которые случайно забрели в аул. Для каждого, добавляет Абакар, двери всегда открыты.В последние годы дети и внуки бывших соседей строят в ауле дома. Летом приезжают сюда отдохнуть. Чабан и доярка рады переменам, но мечтают, чтобы люди возвратились в брошенный Чаях насовсем. И в глубине души уверены: когда-нибудь этот день настанет.

кавказ

махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кавказ, пенсионеры, махачкала, дети, семья, общество