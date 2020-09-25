https://ria.ru/20200925/chekhiya-1577778917.html

В Чехии обвинили Россию в попытках повлиять на органы самоуправления

Директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии Михал Коуделка утверждает, что Россия и Китай пытаются с помощью дезинформационных... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:14

2020-09-25T16:14

2020-09-25T16:14

илья юров

сергей лавров

следственный комитет россии (ск рф)

еврокомиссия

дмитрий песков

китай

чехия

прага

в мире

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<strong>ПРАГА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Михал Коуделка утверждает, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> пытаются с помощью дезинформационных кампаний, кибератак и запугивания отдельных политиков оказывать влияние на местные органы самоуправления в стране."Россия и Китай в наибольшей мере пытаются оказывать влияние на чешские органы самоуправления. Они готовы использовать при этом комплексный арсенал влияния, начиная с открытой активности и заканчивая секретными разведакциями. Для них не существует никаких ограничений, все что угодно может быть использовано как действенный инструмент влияния", - заявил глава контрразведки, выступая на общественных слушаниях о защите чешских общественно-политических институтов от иностранного влияния.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.По мнению Коуделки, зарубежные спецслужбы стремятся завербовать политиков и госслужащих из низшего уровня органов самоуправления, используя затем эти связи при их дальнейшем карьерном росте. Кроме того, зарубежная агентура собирает публикуемую научную информацию, крадя интеллектуальную собственность, утверждает он.Китай, по словам главы СБИ, нередко вербует потенциально интересных ему людей тем, что приглашает отдельных специалистов на бесплатные стажировки или конференции на своей территории. Коуделка заявил об опасности приобщения китайских фирм к участию в чешских телекоммуникационных проектах. "Это позволило бы им проводить мониторинг и получать информацию о каждом из нас, о наших проблемах, интересах и семьях", - заявил руководитель контрразведки.Выступившая на слушаниях замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vera_JUrova/" target="_blank" data-auto="true">Вера Юрова</a> заявила о том, что в ЕС за последнее время зарегистрировано 215 случаев активных действий в отношении Чехии со стороны якобы "прокремлевских источников", которые подают Чехию в качестве "марионетки, управляемой злым Западом", а также обвиняют ее в "историческом ревизионизме"."Подобные дезинформационные кампании не имеют ничего общего со свободными дебатами, их цель – манипулировать общественностью и вводить ее в заблуждение", - заявила <a href="http://ria.ru/person_Ilja_JUrov/" target="_blank" data-auto="true">Юрова</a>.Глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что их целью является выявление меры и опасности иностранного влияния не только на центральные, но и на региональные и коммунальные органы власти в республике. В качестве примера Выстрчил назвал угрозы со стороны РФ в адрес руководителей <a href="http://ria.ru/location_Praha/" target="_blank" data-auto="true">Праги</a> и некоторых районов города в связи с перемещением памятника советскому маршалу Ивану Коневу.Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент намечено разместить в создаваемом Музее памяти ХХ века. МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично.

https://ria.ru/20200917/vybory-1577376838.html

https://ria.ru/20200723/1574792789.html

3

китай

чехия

прага

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья юров, сергей лавров, следственный комитет россии (ск рф), еврокомиссия, дмитрий песков, китай, чехия, прага, в мире