https://ria.ru/20200925/bolnichnye-1577774173.html

Собянин рассказал о порядке выдачи больничных работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:13

2020-09-25T15:13

2020-09-25T15:13

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общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем личном блоге."Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей", - рассказал Собянин.Мэр добавил, что для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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