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Собянин рассказал о порядке выдачи больничных работающим пенсионерам
Работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:13
2020-09-25T15:13
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коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем личном блоге."Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей", - рассказал Собянин.Мэр добавил, что для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о порядке выдачи больничных работающим пенсионерам

15:13 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей", - рассказал Собянин.
Мэр добавил, что для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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