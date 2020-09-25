https://ria.ru/20200925/bolnichnye-1577774173.html
Собянин рассказал о порядке выдачи больничных работающим пенсионерам
Работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:13
2020-09-25T15:13
2020-09-25T15:13
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общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем личном блоге."Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей", - рассказал Собянин.Мэр добавил, что для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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