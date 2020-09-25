Онлайн-конференция о ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих в Москве
29 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проведению в Москве в 2021 году Чемпионата мира по боксу среди военнослужащих.
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Участники:
- генеральный секретарь Федерации бокса России Умар КРЕМЛЕВ;
- начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем ГРОМОВ;
- старший тренер спортивной команды по боксу ЦСКА Андрей КОТОВ;
- олимпийский чемпион по боксу Александр ЛЕБЗЯК;
- мастера спорта международного класса Альберт БАТЫРГАЗИЕВ, Ярослава ЯКУШИНА.
Международный совет военного спорта (CISM) одобрил заявку Министерства обороны России и отечественной Федерации бокса на право проведения турнира. Наша страна впервые в истории примет такие спортивные соревнования. С 20 по 27 сентября 2021 года в Москве ожидаются спортсмены более чем из 135 стран. Как проходит подготовка? Кто войдет в оргкомитет?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный секретарь Федерации бокса России Умар КРЕМЛЕВ;
- начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем ГРОМОВ;
- старший тренер спортивной команды по боксу ЦСКА Андрей КОТОВ;
- олимпийский чемпион по боксу Александр ЛЕБЗЯК;
- мастера спорта международного класса Альберт БАТЫРГАЗИЕВ, Ярослава ЯКУШИНА.
Международный совет военного спорта (CISM) одобрил заявку Министерства обороны России и отечественной Федерации бокса на право проведения турнира. Наша страна впервые в истории примет такие спортивные соревнования. С 20 по 27 сентября 2021 года в Москве ожидаются спортсмены более чем из 135 стран. Как проходит подготовка? Кто войдет в оргкомитет?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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