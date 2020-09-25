https://ria.ru/20200925/boks-1577757724.html

Онлайн-конференция о ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих в Москве

29 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проведению в Москве в 2021 году Чемпионата мира по боксу среди военнослужащих.

2020-09-25T12:19

2020-09-25T12:19

2020-09-25T12:19

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200929/952916415.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный секретарь Федерации бокса России Умар КРЕМЛЕВ;<br>- начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем ГРОМОВ;<br>- старший тренер спортивной команды по боксу ЦСКА Андрей КОТОВ;<br>- олимпийский чемпион по боксу Александр ЛЕБЗЯК;<br>- мастера спорта международного класса Альберт БАТЫРГАЗИЕВ, Ярослава ЯКУШИНА.<br><br>Международный совет военного спорта (CISM) одобрил заявку Министерства обороны России и отечественной Федерации бокса на право проведения турнира. Наша страна впервые в истории примет такие спортивные соревнования. С 20 по 27 сентября 2021 года в Москве ожидаются спортсмены более чем из 135 стран. Как проходит подготовка? Кто войдет в оргкомитет?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы