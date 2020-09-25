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Онлайн-конференция о ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих в Москве
29 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проведению в Москве в 2021 году Чемпионата мира по боксу среди военнослужащих.
2020-09-25T12:19
2020-09-25T12:19
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200929/952916415.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный секретарь Федерации бокса России Умар КРЕМЛЕВ;<br>- начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем ГРОМОВ;<br>- старший тренер спортивной команды по боксу ЦСКА Андрей КОТОВ;<br>- олимпийский чемпион по боксу Александр ЛЕБЗЯК;<br>- мастера спорта международного класса Альберт БАТЫРГАЗИЕВ, Ярослава ЯКУШИНА.<br><br>Международный совет военного спорта (CISM) одобрил заявку Министерства обороны России и отечественной Федерации бокса на право проведения турнира. Наша страна впервые в истории примет такие спортивные соревнования. С 20 по 27 сентября 2021 года в Москве ожидаются спортсмены более чем из 135 стран. Как проходит подготовка? Кто войдет в оргкомитет?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих в Москве

12:19 25.09.2020
18
Читать ria.ru в
29 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проведению в Москве в 2021 году Чемпионата мира по боксу среди военнослужащих.
Задать вопрос

Участники:
- генеральный секретарь Федерации бокса России Умар КРЕМЛЕВ;
- начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем ГРОМОВ;
- старший тренер спортивной команды по боксу ЦСКА Андрей КОТОВ;
- олимпийский чемпион по боксу Александр ЛЕБЗЯК;
- мастера спорта международного класса Альберт БАТЫРГАЗИЕВ, Ярослава ЯКУШИНА.

Международный совет военного спорта (CISM) одобрил заявку Министерства обороны России и отечественной Федерации бокса на право проведения турнира. Наша страна впервые в истории примет такие спортивные соревнования. С 20 по 27 сентября 2021 года в Москве ожидаются спортсмены более чем из 135 стран. Как проходит подготовка? Кто войдет в оргкомитет?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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