Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/blokirovka-1577740464.html
Посольство назвало блокировку российских Facebook аккаунтов абсурдной
Посольство России в США обвинило компанию Facebook в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, назвав "откровенно случайными или абсурдными" примеры, включая... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:08
2020-09-25T08:38
facebook
нато
белоруссия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_616dd20c8917ea939eaeb494b9e1c4dc.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обвинило компанию Facebook в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, назвав "откровенно случайными или абсурдными" примеры, включая инфографику РИА Новости о Южно-Курильских островах, которые соцсеть приводит в качестве нарушающих ее политику.В четверг Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства".Дипломаты перечислили тематику удаленных аккаунтов, включавшую протесты и выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, политику России и Украины, отношения России и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, отношения России с соседними странами, а также критику внешней политики США."Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно... Это цензура", - отмечает посольство РФ.В диппредставительстве призвали администрацию соцсети перестать уклоняться от конструктивного общения с российскими властями и наладить нормальный диалог по интересующим обе стороны проблемам."Для российских пользователей Facebook перестал был пространством свободного обмена информацией. Налицо дискриминация" - резюмируется в заявлении.
https://ria.ru/20200923/vyshinskiy-1577626077.html
https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html
2
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a86b2384b04413ce3de01d7f534367a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, нато, белоруссия, сша, украина, в мире

Посольство назвало блокировку российских Facebook аккаунтов абсурдной

08:08 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
616
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Посольство России в США обвинило компанию Facebook в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, назвав "откровенно случайными или абсурдными" примеры, включая инфографику РИА Новости о Южно-Курильских островах, которые соцсеть приводит в качестве нарушающих ее политику.
В четверг Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства".
Логотип Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 08:00
"Защитники журналистов" из СПЧ: от YouTube и Украины не защищаем

"Инфографика РИА Новости о Южно-Курильских островах. Если "Фейсбук" сомневается в их российской принадлежности, значит, администрация ставит под сомнение решения Ялтинской конференции 1945 г и итоги Второй мировой войны. Это похоже на ревизионизм (или реваншизм)", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

Дипломаты перечислили тематику удаленных аккаунтов, включавшую протесты и выборы в Белоруссии, политику России и Украины, отношения России и НАТО, отношения России с соседними странами, а также критику внешней политики США.
"Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно... Это цензура", - отмечает посольство РФ.
В диппредставительстве призвали администрацию соцсети перестать уклоняться от конструктивного общения с российскими властями и наладить нормальный диалог по интересующим обе стороны проблемам.
"Для российских пользователей Facebook перестал был пространством свободного обмена информацией. Налицо дискриминация" - резюмируется в заявлении.
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 22:03
Facebook и Twitter закрыли аккаунты, якобы связанные с Россией
3101032
Обсудить2
FacebookНАТОБелоруссияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Источник: постпреды ЕС могут согласовать новые санкции против России
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции
Тигры Павлик и Елена в Приморье
В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Разработчик "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве
Москвичей в пятницу ожидает по-летнему теплый день
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Белорусский оппозиционер не поддержал нападения на ОМОН
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Белорусский оппозиционер после освобождения рассказал об условиях в СИЗО
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим в общественных местах
Новые остановки общественного транспорта в Москве
Эксперт рассказал, стоит ли опасаться городских сетей Wi-Fi
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"
Бурый медведь
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
10:18Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
10:13Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
10:11Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
10:11В Уфе столкнулись два автобуса
10:09Разработчик "Новичка" оценил шансы найти следы вещества при отравлении
Лента новостейМолния