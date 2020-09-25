Посольство назвало блокировку российских Facebook аккаунтов абсурдной
08:08 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Посольство России в США обвинило компанию Facebook в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, назвав "откровенно случайными или абсурдными" примеры, включая инфографику РИА Новости о Южно-Курильских островах, которые соцсеть приводит в качестве нарушающих ее политику.
В четверг Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства".
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"Инфографика РИА Новости о Южно-Курильских островах. Если "Фейсбук" сомневается в их российской принадлежности, значит, администрация ставит под сомнение решения Ялтинской конференции 1945 г и итоги Второй мировой войны. Это похоже на ревизионизм (или реваншизм)", - говорится в заявлении посольства в Facebook.
Дипломаты перечислили тематику удаленных аккаунтов, включавшую протесты и выборы в Белоруссии, политику России и Украины, отношения России и НАТО, отношения России с соседними странами, а также критику внешней политики США.
"Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно... Это цензура", - отмечает посольство РФ.
В диппредставительстве призвали администрацию соцсети перестать уклоняться от конструктивного общения с российскими властями и наладить нормальный диалог по интересующим обе стороны проблемам.
"Для российских пользователей Facebook перестал был пространством свободного обмена информацией. Налицо дискриминация" - резюмируется в заявлении.
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