https://ria.ru/20200925/blokirovka-1577740464.html

Посольство назвало блокировку российских Facebook аккаунтов абсурдной

Посольство России в США обвинило компанию Facebook в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, назвав "откровенно случайными или абсурдными" примеры, включая... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:08

2020-09-25T08:08

2020-09-25T08:38

facebook

нато

белоруссия

сша

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обвинило компанию Facebook в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, назвав "откровенно случайными или абсурдными" примеры, включая инфографику РИА Новости о Южно-Курильских островах, которые соцсеть приводит в качестве нарушающих ее политику.В четверг Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства".Дипломаты перечислили тематику удаленных аккаунтов, включавшую протесты и выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, политику России и Украины, отношения России и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, отношения России с соседними странами, а также критику внешней политики США."Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно... Это цензура", - отмечает посольство РФ.В диппредставительстве призвали администрацию соцсети перестать уклоняться от конструктивного общения с российскими властями и наладить нормальный диалог по интересующим обе стороны проблемам."Для российских пользователей Facebook перестал был пространством свободного обмена информацией. Налицо дискриминация" - резюмируется в заявлении.

https://ria.ru/20200923/vyshinskiy-1577626077.html

https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html

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белоруссия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, нато, белоруссия, сша, украина, в мире