https://ria.ru/20200925/blagoustroystvo-1577779868.html

Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье

Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье к концу года, на эти цели только в рамках региональной программы "Формирование комфортной... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:26

2020-09-25T16:26

2020-09-25T16:26

благоустройство

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости.</strong> Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье к концу года, на эти цели только в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году выделено более 1,6 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.Выделенные ассигнования, из которых более 930 миллионов​ рублей​ составляют средства федерального бюджета, направлены 28 муниципалитетам для благоустройства 31 общественной территории. В 23 муниципалитетах строительно-монтажные работы уже завершены, в​ оставшихся пяти реконструкция находится​ на стадии завершения.В​ 2020 году в соответствии с федеральным​ проектом​ в крае планировалось благоустроить 345 общественных территорий, однако, с учетом смежных краевых программ, в том числе,​ по формированию комфортной городской среды, этот​ показатель планируется перевыполнить.В​ ведомстве напомнили, что Ставрополье уже третий раз подряд входит в число регионов-победителей Всероссийского конкурса​ лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2018 году ими стали города <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Железноводск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Georgievsk/" target="_blank" data-auto="true">Георгиевск</a>, в 2019 году – <a href="http://ria.ru/location_Budennovsk/" target="_blank" data-auto="true">Буденновск</a>, в 2020 году – <a href="http://ria.ru/location_Novopavlovsk/" target="_blank" data-auto="true">Новопавловск</a>.

https://ria.ru/20200924/pamyatniki-1577704619.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, ставропольский край