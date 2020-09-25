https://ria.ru/20200925/blagoustroystvo-1577779868.html
Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье
Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье к концу года, на эти цели только в рамках региональной программы "Формирование комфортной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:26
2020-09-25T16:26
2020-09-25T16:26
благоустройство
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости.</strong> Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье к концу года, на эти цели только в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году выделено более 1,6 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.Выделенные ассигнования, из которых более 930 миллионов рублей составляют средства федерального бюджета, направлены 28 муниципалитетам для благоустройства 31 общественной территории. В 23 муниципалитетах строительно-монтажные работы уже завершены, в оставшихся пяти реконструкция находится на стадии завершения.В 2020 году в соответствии с федеральным проектом в крае планировалось благоустроить 345 общественных территорий, однако, с учетом смежных краевых программ, в том числе, по формированию комфортной городской среды, этот показатель планируется перевыполнить.В ведомстве напомнили, что Ставрополье уже третий раз подряд входит в число регионов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2018 году ими стали города <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Железноводск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Georgievsk/" target="_blank" data-auto="true">Георгиевск</a>, в 2019 году – <a href="http://ria.ru/location_Budennovsk/" target="_blank" data-auto="true">Буденновск</a>, в 2020 году – <a href="http://ria.ru/location_Novopavlovsk/" target="_blank" data-auto="true">Новопавловск</a>.
https://ria.ru/20200924/pamyatniki-1577704619.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благоустройство, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье к концу года, на эти цели только в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году выделено более 1,6 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Выделенные ассигнования, из которых более 930 миллионов рублей составляют средства федерального бюджета, направлены 28 муниципалитетам для благоустройства 31 общественной территории. В 23 муниципалитетах строительно-монтажные работы уже завершены, в оставшихся пяти реконструкция находится на стадии завершения.
В 2020 году в соответствии с федеральным проектом в крае планировалось благоустроить 345 общественных территорий, однако, с учетом смежных краевых программ, в том числе, по формированию комфортной городской среды, этот показатель планируется перевыполнить.
В ведомстве напомнили, что Ставрополье уже третий раз подряд входит в число регионов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2018 году ими стали города Железноводск
и Георгиевск
, в 2019 году – Буденновск
, в 2020 году – Новопавловск
.