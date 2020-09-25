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Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье
Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье к концу года, на эти цели только в рамках региональной программы "Формирование комфортной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:26
2020-09-25T16:26
благоустройство
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости.</strong> Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье к концу года, на эти цели только в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году выделено более 1,6 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.Выделенные ассигнования, из которых более 930 миллионов​ рублей​ составляют средства федерального бюджета, направлены 28 муниципалитетам для благоустройства 31 общественной территории. В 23 муниципалитетах строительно-монтажные работы уже завершены, в​ оставшихся пяти реконструкция находится​ на стадии завершения.В​ 2020 году в соответствии с федеральным​ проектом​ в крае планировалось благоустроить 345 общественных территорий, однако, с учетом смежных краевых программ, в том числе,​ по формированию комфортной городской среды, этот​ показатель планируется перевыполнить.В​ ведомстве напомнили, что Ставрополье уже третий раз подряд входит в число регионов-победителей Всероссийского конкурса​ лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2018 году ими стали города <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Железноводск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Georgievsk/" target="_blank" data-auto="true">Георгиевск</a>, в 2019 году – <a href="http://ria.ru/location_Budennovsk/" target="_blank" data-auto="true">Буденновск</a>, в 2020 году – <a href="http://ria.ru/location_Novopavlovsk/" target="_blank" data-auto="true">Новопавловск</a>.
https://ria.ru/20200924/pamyatniki-1577704619.html
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благоустройство, ставропольский край

Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье

16:26 25.09.2020
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© Фото : министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского краяБолее 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье
Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
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СТАВРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Более 400 общественных территорий благоустроят на Ставрополье к концу года, на эти цели только в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году выделено более 1,6 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Выделенные ассигнования, из которых более 930 миллионов​ рублей​ составляют средства федерального бюджета, направлены 28 муниципалитетам для благоустройства 31 общественной территории. В 23 муниципалитетах строительно-монтажные работы уже завершены, в​ оставшихся пяти реконструкция находится​ на стадии завершения.
В​ 2020 году в соответствии с федеральным​ проектом​ в крае планировалось благоустроить 345 общественных территорий, однако, с учетом смежных краевых программ, в том числе,​ по формированию комфортной городской среды, этот​ показатель планируется перевыполнить.
В​ ведомстве напомнили, что Ставрополье уже третий раз подряд входит в число регионов-победителей Всероссийского конкурса​ лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2018 году ими стали города Железноводск и Георгиевск, в 2019 году – Буденновск, в 2020 году – Новопавловск.
На Ставрополье отремонтировали более 50 воинских памятников - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 13:32
На Ставрополье отремонтировали более 50 воинских памятников
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БлагоустройствоСтавропольский край
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