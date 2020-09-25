В Новоалтайске открылась библиотека нового поколения
БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости. Центральную городскую библиотеку имени Леонида Мерзликина в Новоалтайске открыли в пятницу после модернизации, проведенной в рамках национального проекта "Культура", сообщает минкультуры Алтайского края.
"В Новоалтайске состоялось торжественное открытие после модернизации Центральной городской библиотеки имени Леонида Мерзликина. Работы по преобразованию библиотеки проводились в рамках национального проекта "Культура". На реализацию концепции по созданию библиотеки нового поколения из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В торжественной церемонии открытия библиотеки принял участие глава Новоалтайска Сергей Еремеев, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, директор краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова, деятели культуры региона. Первую экскурсию провела директор библиотечной сети Новоалтайска Ольга Чайка.
"Благодаря нацпроекту "Культура" удалось полностью изменить пространство и структуру библиотеки. Дизайнеры предусмотрели интересные цветовые решения, создано несколько отдельных зон: семейная гостиная, молодежная зона, зона для самостоятельного поиска книг, для самостоятельной работы на компьютере, зона доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки", - рассказали в министерстве.
В минкультуры отметили, что на средства национального проекта для библиотеки было приобретено более 5 тысяч новых книг. Из них 65% - это художественная и детская литература, и 35% - отраслевая.
"Еще одна гордость модельной библиотеки Новоалтайска – литературно-мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству известного поэта, чье имя носит библиотека – Леонида Мерзликина. В выставочном пространстве воссоздан рабочий кабинет поэта. В экспозиции представлено много подлинных экспонатов: рукописи, письма, книги и личные вещи Леонида Мерзликина", - сообщили в министерстве.
Библиотека в Новоалтайске стала второй модельной библиотекой в Алтайском крае, созданной в рамках нацпроекта "Культура". В 2021 году за счет федеральных средств будет модернизирована главная библиотека Славгорода.