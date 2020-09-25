https://ria.ru/20200925/biblioteka-1577768661.html

В Новоалтайске открылась библиотека нового поколения

Центральную городскую библиотеку имени Леонида Мерзликина в Новоалтайске открыли в пятницу после модернизации, проведенной в рамках национального проекта... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:03

2020-09-25T14:03

2020-09-25T14:03

алтайский край

культура

сергей еремеев

новоалтайск

алтайский край

славгород

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<strong>БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Центральную городскую библиотеку имени Леонида Мерзликина в <a href="http://ria.ru/location_Novoaltajjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новоалтайске</a> открыли в пятницу после модернизации, проведенной в рамках национального проекта "Культура", сообщает минкультуры <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a>.В торжественной церемонии открытия библиотеки принял участие глава Новоалтайска <a href="http://ria.ru/person_Eremeev_Sergejj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Еремеев</a>, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, директор краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова, деятели культуры региона. Первую экскурсию провела директор библиотечной сети Новоалтайска Ольга Чайка.В минкультуры отметили, что на средства национального проекта для библиотеки было приобретено более 5 тысяч новых книг. Из них 65% - это художественная и детская литература, и 35% - отраслевая.Библиотека в Новоалтайске стала второй модельной библиотекой в Алтайском крае, созданной в рамках нацпроекта "Культура". В 2021 году за счет федеральных средств будет модернизирована главная библиотека <a href="http://ria.ru/location_Slavgorod/" target="_blank" data-auto="true">Славгорода</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575012341.html

https://ria.ru/20200925/eksport-1577767119.html

новоалтайск

алтайский край

славгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, сергей еремеев, новоалтайск, алтайский край, славгород