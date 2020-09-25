https://ria.ru/20200925/bednost-1577795611.html

В СПЧ уверены, что новый расчет МРОТ поможет в борьбе с бедностью

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:04

2020-09-25T21:04

2020-09-25T21:04

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (<a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_pri_Prezidente_RF" target="_blank">СПЧ</a>) Валерий Фадеев считает, что новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увереннее и чаще поднимать доходы наименее обеспеченных слоев населения, это будет важным средством борьбы с бедностью.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтруд с будущего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. В четверг в министерстве заявили, что законопроект может быть внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> на этой неделе после рассмотрения на Российской трехсторонней комиссии."Новый расчет позволит увереннее, чаще, надежнее поднимать доходы наименее обеспеченных слоев населения. Это будет важным ресурсом, важным средством борьбы с бедностью. Та задача, которую поставил президент", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank">Фадеев </a>в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".

https://ria.ru/20200924/mrot-1577695144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество