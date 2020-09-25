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В СПЧ уверены, что новый расчет МРОТ поможет в борьбе с бедностью
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:04
2020-09-25T21:04
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (<a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_pri_Prezidente_RF" target="_blank">СПЧ</a>) Валерий Фадеев считает, что новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увереннее и чаще поднимать доходы наименее обеспеченных слоев населения, это будет важным средством борьбы с бедностью.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтруд с будущего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. В четверг в министерстве заявили, что законопроект может быть внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> на этой неделе после рассмотрения на Российской трехсторонней комиссии."Новый расчет позволит увереннее, чаще, надежнее поднимать доходы наименее обеспеченных слоев населения. Это будет важным ресурсом, важным средством борьбы с бедностью. Та задача, которую поставил президент", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank">Фадеев </a>в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".
https://ria.ru/20200924/mrot-1577695144.html
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валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

В СПЧ уверены, что новый расчет МРОТ поможет в борьбе с бедностью

21:04 25.09.2020
848
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увереннее и чаще поднимать доходы наименее обеспеченных слоев населения, это будет важным средством борьбы с бедностью.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтруд с будущего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. В четверг в министерстве заявили, что законопроект может быть внесен в Госдуму на этой неделе после рассмотрения на Российской трехсторонней комиссии.
"Новый расчет позволит увереннее, чаще, надежнее поднимать доходы наименее обеспеченных слоев населения. Это будет важным ресурсом, важным средством борьбы с бедностью. Та задача, которую поставил президент", - сказал Фадеев в эфире телеканала "Россия 1".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 11:05
В Госдуме оценили идею Минтруда об изменении расчета МРОТ
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
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