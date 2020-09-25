https://ria.ru/20200925/baranovskaya-1577767068.html
Располневшая Барановская поразила подписчиков фото в свадебном платье
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram фотографии со свадебной фотосессии. Поклонники знаменитости не смогли остаться равнодушными к эффектным... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:49
2020-09-25T13:49
2020-09-25T13:49
юлия барановская
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_yuliya-baranovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Барановская</a> опубликовала в Instagram фотографии со свадебной фотосессии. Поклонники знаменитости не смогли остаться равнодушными к эффектным кадрам.На снимках звезда предстала в образе невесты в белом платье в пол. На спине девушки закрепили прозрачные крылья, как у феи.Фотографии Барановская сделала специально для розыгрыша призов среди своих подписчиков. Однако многие из них не оценили щедрость телеведущей и упрекнули ее в желании нажиться на фолловерах:— Юля, а зачем спам?.. Если есть шанс подарить айфон, так подарите его нуждающемуся человеку.— Зачем нести этот бред? Надоели!— Обожаю Юлю, но в это не верю. Пыталась участвовать, но то ли я неудачник, то ли вранье.Другие подписчики оставили множество комплиментов образу Барановской:— Прекрасная фея.— Красотка и умничка!— Скорее бы уже свадьба!— Ты супер!Напомним, после предыдущих снимков в Instagram фанаты <a href="https://ria.ru/20200906/baranovskaya-1576851053.html" target="_blank">упрекнули Юлию</a> в том, что она заметно поправилась.
https://ria.ru/20190912/1558606831.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия барановская, шоу-бизнес
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Телеведущая Юлия Барановская
опубликовала в Instagram фотографии со свадебной фотосессии. Поклонники знаменитости не смогли остаться равнодушными к эффектным кадрам.
На снимках звезда предстала в образе невесты в белом платье в пол. На спине девушки закрепили прозрачные крылья, как у феи.
Фотографии Барановская сделала специально для розыгрыша призов среди своих подписчиков. Однако многие из них не оценили щедрость телеведущей и упрекнули ее в желании нажиться на фолловерах:
— Юля, а зачем спам?.. Если есть шанс подарить айфон, так подарите его нуждающемуся человеку.
— Зачем нести этот бред? Надоели!
— Обожаю Юлю, но в это не верю. Пыталась участвовать, но то ли я неудачник, то ли вранье.
Другие подписчики оставили множество комплиментов образу Барановской:
Напомним, после предыдущих снимков в Instagram фанаты упрекнули Юлию
в том, что она заметно поправилась.