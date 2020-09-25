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Располневшая Барановская поразила подписчиков фото в свадебном платье
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram фотографии со свадебной фотосессии. Поклонники знаменитости не смогли остаться равнодушными к эффектным... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:49
2020-09-25T13:49
юлия барановская
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_yuliya-baranovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Барановская</a> опубликовала в Instagram фотографии со свадебной фотосессии. Поклонники знаменитости не смогли остаться равнодушными к эффектным кадрам.На снимках звезда предстала в образе невесты в белом платье в пол. На спине девушки закрепили прозрачные крылья, как у феи.Фотографии Барановская сделала специально для розыгрыша призов среди своих подписчиков. Однако многие из них не оценили щедрость телеведущей и упрекнули ее в желании нажиться на фолловерах:— Юля, а зачем спам?.. Если есть шанс подарить айфон, так подарите его нуждающемуся человеку.— Зачем нести этот бред? Надоели!— Обожаю Юлю, но в это не верю. Пыталась участвовать, но то ли я неудачник, то ли вранье.Другие подписчики оставили множество комплиментов образу Барановской:— Прекрасная фея.— Красотка и умничка!— Скорее бы уже свадьба!— Ты супер!Напомним, после предыдущих снимков в Instagram фанаты <a href="https://ria.ru/20200906/baranovskaya-1576851053.html" target="_blank">упрекнули Юлию</a> в том, что она заметно поправилась.
https://ria.ru/20190912/1558606831.html
РИА Новости
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юлия барановская, шоу-бизнес

Располневшая Барановская поразила подписчиков фото в свадебном платье

13:49 25.09.2020
17521
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День третий
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram фотографии со свадебной фотосессии. Поклонники знаменитости не смогли остаться равнодушными к эффектным кадрам.
На снимках звезда предстала в образе невесты в белом платье в пол. На спине девушки закрепили прозрачные крылья, как у феи.
Фотографии Барановская сделала специально для розыгрыша призов среди своих подписчиков. Однако многие из них не оценили щедрость телеведущей и упрекнули ее в желании нажиться на фолловерах:
— Юля, а зачем спам?.. Если есть шанс подарить айфон, так подарите его нуждающемуся человеку.
— Зачем нести этот бред? Надоели!
— Обожаю Юлю, но в это не верю. Пыталась участвовать, но то ли я неудачник, то ли вранье.
Другие подписчики оставили множество комплиментов образу Барановской:
— Прекрасная фея.
— Красотка и умничка!
— Скорее бы уже свадьба!
— Ты супер!
Напомним, после предыдущих снимков в Instagram фанаты упрекнули Юлию в том, что она заметно поправилась.
Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 12.09.2019
12 сентября 2019, 13:09Культура
Телеведущая Юлия Барановская в свадебном платье заинтриговала Сеть
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Юлия БарановскаяШоу-бизнес
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